https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/darphane-basimi-olmayan-ve-dusuk-ayarli-altin-satan-5-kuyumcu-gozaltina-alindi-1097098401.html
Darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu gözaltına alındı
Darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Hatay'da darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T22:20+0300
2025-06-17T22:20+0300
2025-06-17T22:20+0300
türki̇ye
hatay
hatay valiliği
altın
kuyum
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Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenlediğini ve darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla kuyumcuların gözaltına alındığını bildirdi.Kuyumculara yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.2 kuyumcudaise 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje bulundu.
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hatay, hatay valiliği, altın, kuyum
hatay, hatay valiliği, altın, kuyum
Darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu gözaltına alındı
Hatay'da darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı.
Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenlediğini ve darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla kuyumcuların gözaltına alındığını bildirdi.
Kuyumculara yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.
2 kuyumcudaise 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje bulundu.