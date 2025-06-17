https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/darphane-basimi-olmayan-ve-dusuk-ayarli-altin-satan-5-kuyumcu-gozaltina-alindi-1097098401.html

Darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu gözaltına alındı

Darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın satan 5 kuyumcu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Hatay'da darphane basımı olmayan düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla 5 kuyumcu yakalandı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T22:20+0300

2025-06-17T22:20+0300

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türki̇ye

hatay

hatay valiliği

altın

kuyum

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Hatay Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede belirlenen 5 kuyumcuya operasyon düzenlediğini ve darphane basımı olmayan ve düşük ayarlı altın sattıkları iddiasıyla kuyumcuların gözaltına alındığını bildirdi.Kuyumculara yapılan aramalarda, ayarı düşürülmüş ve darphane mührü olmayan 10 reşat, 187 tam, 62 yarım, 458 çeyrek ve 23 gram altın ele geçirildi.2 kuyumcudaise 2 ruhsatsız tabanca, 13 fişek, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait 196 sikke ile çeşitli dönemlere ait altın, para ve obje bulundu.

türki̇ye

hatay

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hatay, hatay valiliği, altın, kuyum