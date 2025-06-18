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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/istanbuldaki-buyuk-arsa-satisa-cikiyor-devlet-demiryollarina-aitti-1097109887.html
İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti
İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de, denize 660 metre, Marmaray’a ise 80 metre uzaklıkta bulunan 8 bin 88 metrekarelik arsa, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:16+0300
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ekonomi̇
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özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan 8 bin 88 metrekarelik arsa için bugün gelen teklifleri değerlendirecek. Denize oldukça yakın ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan arsa, yatırımcıların ilgisini çekiyor.Satışa çıkarılan arsa, denize sadece 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca arsanın iki tarafı cadde ile çevrili ve köşebaşı konumda olması, değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.Kimler teklif veriyor?Bugünkü satışta teklif verecek isim ve şirketler şunlar:Bu beş teklif sahibinin sunduğu rakamlarla arsanın nihai satış fiyatı gün içinde belirlenecek.Devlet Demiryolları'na aittiSatışa konu olan arsa, Bağlarbaşı Mahallesi, 16593 ada 1 parsel konumunda yer alıyor. Bu değerli taşınmazın önceki sahibi ise TCDD (Devlet Demiryolları) olarak biliniyordu. Özelleştirme süreci kapsamında yeni sahibini bulacak.
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arsa, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arsa, maltepe, satış
arsa, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arsa, maltepe, satış

İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti

11:16 18.06.2025
© FotoğrafMaltepe arsa
Maltepe arsa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© Fotoğraf
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İstanbul Maltepe'de, denize 660 metre, Marmaray’a ise 80 metre uzaklıkta bulunan 8 bin 88 metrekarelik arsa, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunuluyor. Arsa için iki kişi ve üç şirketten teklif alınacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan 8 bin 88 metrekarelik arsa için bugün gelen teklifleri değerlendirecek. Denize oldukça yakın ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan arsa, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Satışa çıkarılan arsa, denize sadece 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca arsanın iki tarafı cadde ile çevrili ve köşebaşı konumda olması, değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Kimler teklif veriyor?

Bugünkü satışta teklif verecek isim ve şirketler şunlar:
Vahit Karaarslan
Önder Akpınar
AK AS Yapı Sanayi
Arslan Yapı Market
Net Tekstil
Bu beş teklif sahibinin sunduğu rakamlarla arsanın nihai satış fiyatı gün içinde belirlenecek.

Devlet Demiryolları'na aitti

Satışa konu olan arsa, Bağlarbaşı Mahallesi, 16593 ada 1 parsel konumunda yer alıyor. Bu değerli taşınmazın önceki sahibi ise TCDD (Devlet Demiryolları) olarak biliniyordu. Özelleştirme süreci kapsamında yeni sahibini bulacak.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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