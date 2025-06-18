https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/istanbuldaki-buyuk-arsa-satisa-cikiyor-devlet-demiryollarina-aitti-1097109887.html
İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti
İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti
Sputnik Türkiye
İstanbul Maltepe'de, denize 660 metre, Marmaray’a ise 80 metre uzaklıkta bulunan 8 bin 88 metrekarelik arsa, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T11:16+0300
2025-06-18T11:16+0300
2025-06-18T11:16+0300
ekonomi̇
arsa
özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)
arsa
maltepe
satış
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan 8 bin 88 metrekarelik arsa için bugün gelen teklifleri değerlendirecek. Denize oldukça yakın ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan arsa, yatırımcıların ilgisini çekiyor.Satışa çıkarılan arsa, denize sadece 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca arsanın iki tarafı cadde ile çevrili ve köşebaşı konumda olması, değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.Kimler teklif veriyor?Bugünkü satışta teklif verecek isim ve şirketler şunlar:Bu beş teklif sahibinin sunduğu rakamlarla arsanın nihai satış fiyatı gün içinde belirlenecek.Devlet Demiryolları'na aittiSatışa konu olan arsa, Bağlarbaşı Mahallesi, 16593 ada 1 parsel konumunda yer alıyor. Bu değerli taşınmazın önceki sahibi ise TCDD (Devlet Demiryolları) olarak biliniyordu. Özelleştirme süreci kapsamında yeni sahibini bulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/otv-duzenlemesi-geliyor-fiyati-artacak-araclar-belli-oldu-1097105643.html
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arsa, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arsa, maltepe, satış
arsa, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arsa, maltepe, satış
İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti
İstanbul Maltepe'de, denize 660 metre, Marmaray’a ise 80 metre uzaklıkta bulunan 8 bin 88 metrekarelik arsa, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunuluyor. Arsa için iki kişi ve üç şirketten teklif alınacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan 8 bin 88 metrekarelik arsa için bugün gelen teklifleri değerlendirecek. Denize oldukça yakın ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan arsa, yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Satışa çıkarılan arsa, denize sadece 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca arsanın iki tarafı cadde ile çevrili ve köşebaşı konumda olması, değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
Bugünkü satışta teklif verecek isim ve şirketler şunlar:
Bu beş teklif sahibinin sunduğu rakamlarla arsanın nihai satış fiyatı gün içinde belirlenecek.
Devlet Demiryolları'na aitti
Satışa konu olan arsa, Bağlarbaşı Mahallesi, 16593 ada 1 parsel konumunda yer alıyor. Bu değerli taşınmazın önceki sahibi ise TCDD (Devlet Demiryolları) olarak biliniyordu. Özelleştirme süreci kapsamında yeni sahibini bulacak.