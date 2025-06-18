https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/istanbuldaki-buyuk-arsa-satisa-cikiyor-devlet-demiryollarina-aitti-1097109887.html

İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti

İstanbul'daki büyük arsa satışa çıkıyor: Devlet Demiryolları'na aitti

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de, denize 660 metre, Marmaray’a ise 80 metre uzaklıkta bulunan 8 bin 88 metrekarelik arsa, bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T11:16+0300

2025-06-18T11:16+0300

2025-06-18T11:16+0300

ekonomi̇

arsa

özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b)

arsa

maltepe

satış

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul’un Maltepe ilçesinde yer alan 8 bin 88 metrekarelik arsa için bugün gelen teklifleri değerlendirecek. Denize oldukça yakın ve ulaşım açısından avantajlı konumda yer alan arsa, yatırımcıların ilgisini çekiyor.Satışa çıkarılan arsa, denize sadece 660 metre, Marmaray hattına ise yalnızca 80 metre mesafede bulunuyor. Ayrıca arsanın iki tarafı cadde ile çevrili ve köşebaşı konumda olması, değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.Kimler teklif veriyor?Bugünkü satışta teklif verecek isim ve şirketler şunlar:Bu beş teklif sahibinin sunduğu rakamlarla arsanın nihai satış fiyatı gün içinde belirlenecek.Devlet Demiryolları'na aittiSatışa konu olan arsa, Bağlarbaşı Mahallesi, 16593 ada 1 parsel konumunda yer alıyor. Bu değerli taşınmazın önceki sahibi ise TCDD (Devlet Demiryolları) olarak biliniyordu. Özelleştirme süreci kapsamında yeni sahibini bulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/otv-duzenlemesi-geliyor-fiyati-artacak-araclar-belli-oldu-1097105643.html

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arsa, özelleştirme i̇daresi başkanlığı (öi̇b), arsa, maltepe, satış