İsrail’in hava saldırısıyla başlayan gerilim büyüyor: İran-İsrail çatışmalarında ilk 5 günün bilançosu
11:05 18.06.2025 (güncellendi: 11:50 18.06.2025)
© AA / Issam Rimawifüze saldırısı
© AA / Issam Rimawi
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İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran'a yönelik başlattığı 'Yükselen Aslan' adı altında eş zamanlı saldırılar Ortadoğu'yu ateş hattına çevirdi. İsrail ordusu, 100'den fazla nükleer ve askeri tesisleri hedef alırken İran misilleme saldırılarında bulundu. Tüm dünyayı diken üstünde tutan İsrail-İran çatışmalarında ilk beş günde neler yaşandı?
İsrail'in 13 Haziran sabahı İran'a yönelik başlattığı 'Yükselen Aslan' operasyonu, Ortadoğu'yu ateş hattına çevirdi. Saldırıların ilk beş gününde yüzlerce can kaybı, füze yağmurları ve diplomatik sarsıntılar yaşanırken, dünya nefesini tutmuş durumda.
16 Haziran itibariyle açıklanan resmi verilere göre İran, çoğu sivil olmak üzere 224'ten fazla İranlının hayatını kaybettiğini belirtirken İsrail, en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İşte gün gün İsrail-İran çatışmaların gelişmeleri ve merak edilenler:
13 Haziran
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Yükselen Aslan" olarak adlandırılan saldırının "birçok gün" süreceğini ve "İran'ın İsrail'in varlığına yönelik tehdidini geri püskürtmeyi" amaçladığını açıkladı.
İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine büyük çaplı hava saldırıları düzenlemeye başladı. İsrail ordusu tarafından gönderilen 200'ün üzerinde uçak, Natanz, Tahran, Tebriz ve Humadan bölgelerine saldırıda bulundu.
İran'ın en önemli nükleer zenginleştirme tesisi olan Natanz nükleer sahasının hedef alındığı saldırılarda, ciddi bir hasar meydana gelmediğini ve radyasyon sızıntısı olmadığını açıkladı.
İsrail'in İran'a saldırısında 6 nükleer bilim insanı öldürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri saldırılarda hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının etkileri ve sonuçlarından ABD'yi sorumlu tuttu.
İran, ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Trump, "İran’a anlaşma yapması için defalarca şans verdim" diyerek, İran'ı 'geriye hiçbir şey kalmadan önce bir anlaşma yapmaya' çağırdı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ın tepkisi İsrail'i pişman edecek" dedi.
14 Haziran
İran, İsrail saldırılarına füzeler ve İHA'larla karşılık verdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada, İran'ın misilleme saldırıları sonrası, 'İsrail'deki sivillerin talimatlara uyması sayesinde yıkımın büyük ancak can kaybının nispeten düşük' olduğu bildirildi.
İran'ın nükleer tesisleri ve başkenti Tahran İsrail tarafından hedef alındı.
İran, İsrail saldırılarında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nda görevli iki komutan yardımcısının öldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu, İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk olmak üzere en az 60 kişinin öldüğünü bildirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, İran'ın nükleer programına yönelik operasyonun genişletileceğini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ı İsrail'e yönelik saldırılara devam etmesi durumunda Tahran'ı yakmakla tehdit etti.
İsrail, İranlı dokuz nükleer uzmanı öldürdüğünü açıkladı.
İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılar sonucunda toplam 3 kişi hayatını kaybettiğini ve 91 kişi yaralandığını açıkladı.
15 Haziran
İran İsrail'e yeni füze saldırıları düzenledi ve birçok hedef vuruldu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, 'çaresiz kalacaksınız' mesajını paylaştı.
İsrail'in, Trump yönetiminden son 48 saat içinde İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği iddia edildi.
İran füzelerinin isabet ettiği İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü büyük hasar gördü.
Husiler, son 24 saat içinde Filistin-2 hipersonik füzeleriyle Tel Aviv'deki hedeflere birkaç saldırı düzenlediklerini duyurdu.
ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'a düzenlenen saldırılarla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İsrail'in düzenlediği saldırılara katılmadığına dair birkaç kanal üzerinden mesaj gönderdiğini ancak buna inanmadıklarını söyledi.
İsrail, İran'ın saldırıları sonucu 13 kişi öldüğünü, 380 kişi yaralandığını duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birinin isabet aldığını duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 98 kişi artarak 224’e, yaralananların sayısı da 1277’ye yükseldiğini belirtti.
16 Haziran
İsrail, İran devlet televizyonu binasına saldırdı.
İran, İsrail’in saldırılarında Devrim Muhafızları İstihbarat Kurumu Başkanı Muhammed Kazımi ve yardımcısının öldüğünü duyurdu.
Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, “İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar” diyerek 'yakında barış olacağını' söyledi.
Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirmeyi düşünmediğini ancak nükleer enerji ve araştırma hakkını sürdüreceğini söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından 'Tahran halkı bedelini ödeyecek' açıklamasında bulundu.
17 Haziran
İran Devrim Muhafızları, bir askeri istihbarat merkezini ve MOSSAD binasının hedef alındığını duyurdu.
İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutanı olarak atanan Ali Şadmani'nin öldürüldüğü açıkladı.
İsrail, Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 45 kişinin öldüğü aktarıldı.
Trump, G7 için Kanada'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanının 'İsrail ve İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak' için erken ayrıldığı ifadelerini yalanladı.
Dünya genelinde birçok ülke, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu.
Türkiye dahil 20 ülke, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurması ve barış müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrıda bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran'daki stratejik hedeflere saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.
İran medyası, Mossad’a yönelik saldırılarda çok sayıda üst düzey subay öldürüldüğü iddiasını paylaştı.
ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrol altında olduğunu açıkladı. Hamaney'e seslenen Trump, 'nerede saklandığını biliyoruz' diyerek, İran'ın dini liderine uyarıda bulundu.
Tahran'da savaş uçakları ilk kez görüldü.
ABD medyası, Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiğine dair bir iddiayı gündeme taşıdı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, X paylaşımında "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız" dedi.
İran Devrim Muhafızları, İsrail hava sahası üzerinde kontrole sahip olduklarını duyurdu.