https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/israilin-hava-saldirisiyla-baslayan-gerilim-buyuyor-iran-israil-catismalarinda-ilk-5-gunun-1097107437.html

İsrail’in hava saldırısıyla başlayan gerilim büyüyor: İran-İsrail çatışmalarında ilk 5 günün bilançosu

İsrail’in hava saldırısıyla başlayan gerilim büyüyor: İran-İsrail çatışmalarında ilk 5 günün bilançosu

Sputnik Türkiye

13 Haziran'da 'Yükselen Aslan' operasyonuyla başlayan İran–İsrail çatışması, hava üstünlüğü, füze dalgaları ve stratejik hedeflerle beş gün içinde tüm bölgeyi sarstı. İşte kronolojik gelişmeler, sivil kayıplar ve bölgesel etkiler

2025-06-18T11:05+0300

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i̇srail

i̇ran

ortadoğu

tahran

tel aviv

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İsrail'in 13 Haziran sabahı İran'a yönelik başlattığı 'Yükselen Aslan' operasyonu, Ortadoğu'yu ateş hattına çevirdi. Saldırıların ilk beş gününde yüzlerce can kaybı, füze yağmurları ve diplomatik sarsıntılar yaşanırken, dünya nefesini tutmuş durumda. 16 Haziran itibariyle açıklanan resmi verilere göre İran, çoğu sivil olmak üzere 224'ten fazla İranlının hayatını kaybettiğini belirtirken İsrail, en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte gün gün İsrail-İran çatışmaların gelişmeleri ve merak edilenler:13 Haziran14 Haziran15 Haziran16 Haziran17 Haziran

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html

i̇srail

i̇ran

tahran

tel aviv

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