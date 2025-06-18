https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/irlandada-rahibelerin-islettigi-siginma-evinde-796-bebegin-mezari-araniyor-1097113639.html
İrlanda’da rahibelerin işlettiği sığınma evinde 796 bebeğin mezarı aranıyor
İrlanda’da rahibelerin işlettiği sığınma evinde 796 bebeğin mezarı aranıyor
Sputnik Türkiye
İrlanda'nın Tuam kentinde 1925-1961 yılları arasında faaliyet gösteren sığınma evinde gömüldüğü düşünülen yaklaşık 800 bebeğin kalıntılarına ulaşmak için kazı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T13:14+0300
2025-06-18T13:14+0300
2025-06-18T13:14+0300
yaşam
enda kenny
i̇rlanda
bebek ölümü
toplu mezar
toplu mezar
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İrlanda’nın batısındaki Tuam kasabasında, rahibelerin işlettiği bir sığınma evinde hayatını kaybettiği düşünülen yaklaşık 800 bebeğin kalıntılarına ulaşmak için ilk adımlar atıldı. Eski yıllarda İrlanda'da evli olmayan veya tecavüz gibi çeşitli sebeplerden hamile kalan genç kızlar veya kadınlar, bebekleri doğurmaları için bu tür evlere yönlendiriliyordu. Burada doğan bebekler ya evlatlık veriliyor ya da çeşitli sebeplerden hayatını kaybediyordu. 14 Temmuz'da başlatılan tam ölçekli kazı öncesinde ekipler, alanı güvenlik çitleriyle çevirmeye başladı. Skandalla özdeşleşen bu ev, devlet destekli dini kurumların geçmişte işlediği ihmallerin simgesi haline geldi.Kazı, 1925 ile 1961 yılları arasında rahibelerce yönetilen anne ve bebek evinde ölen 796 bebeğin akıbetini aydınlatmayı hedefliyor. Yerel tarihçi Catherine Corless'in arşiv çalışmalarıyla ortaya çıkardığı bu sayı, herhangi bir resmi mezar kaydı bulunmayan bebeklerin gömüldüğü alanı gündeme taşıdı. Corless, bazı kalıntıların kullanılmayan bir foseptik çukuruna gömüldüğünü ortaya koymuştu.Ön kazı çalışmaları, alanda hem bebeklere hem de 19. yüzyıldaki Büyük Kıtlık sırasında ölenlere ait kalıntıların bulunabileceği ihtimali nedeniyle oldukça hassas yürütülüyor. Alanı yöneten ekipten Daniel MacSweeney, bebek kalıntılarının karışık halde olması nedeniyle kazının teknik ve etik açıdan büyük bir zorluk taşıdığını belirtti.İrlanda’da uzun yıllar boyunca yoksul, evlilik dışı hamile kalan kadınlar ve genç kızlar, bu tarz dini kurumlara yönlendirilmişti. Bu evlerde doğan çocukların çoğu ya evlatlık verilmiş ya da ihmaller sonucu hayatını kaybetmişti. Hükümet özür dilediİrlanda hükümeti, 2021’de yayınlanan bağımsız komisyon raporunun ardından resmi özür dilemişti.Tuam’daki sığınma evi hakkında 2017 yılında dönemin başbakanı Enda Kenny, “Bu bir dehşet odası,” ifadesini kullanmış ve İrlanda halkının çocukları, kendi elleriyle bu kurumlara teslim ettiğini vurgulayarak devletin ve toplumun sorumluluğunu açıkça dile getirmişti.Kazıların, dört haftalık hazırlık sürecinin ardından başlayıp aylar sürebileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/merve-taskinin-avukatindan-burak-ozcivitli-savunma-o-da-para-karsiligi-yemek-yiyor-1097110315.html
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enda kenny, i̇rlanda, bebek ölümü, toplu mezar, toplu mezar
enda kenny, i̇rlanda, bebek ölümü, toplu mezar, toplu mezar
İrlanda’da rahibelerin işlettiği sığınma evinde 796 bebeğin mezarı aranıyor
İrlanda'nın Tuam kentinde 1925-1961 yılları arasında faaliyet gösteren sığınma evinde gömüldüğü düşünülen yaklaşık 800 bebeğin kalıntılarına ulaşmak için kazı çalışmaları başlıyor. Bebeklerin bir kısmının eski bir foseptik çukuruna gömüldüğü iddia ediliyor.
İrlanda’nın batısındaki Tuam kasabasında, rahibelerin işlettiği bir sığınma evinde hayatını kaybettiği düşünülen yaklaşık 800 bebeğin kalıntılarına ulaşmak için ilk adımlar atıldı. Eski yıllarda İrlanda'da evli olmayan veya tecavüz gibi çeşitli sebeplerden hamile kalan genç kızlar veya kadınlar, bebekleri doğurmaları için bu tür evlere yönlendiriliyordu. Burada doğan bebekler ya evlatlık veriliyor ya da çeşitli sebeplerden hayatını kaybediyordu.
14 Temmuz'da başlatılan tam ölçekli kazı öncesinde ekipler, alanı güvenlik çitleriyle çevirmeye başladı. Skandalla özdeşleşen bu ev, devlet destekli dini kurumların geçmişte işlediği ihmallerin simgesi haline geldi.
Kazı, 1925 ile 1961 yılları arasında rahibelerce yönetilen anne ve bebek evinde ölen 796 bebeğin akıbetini aydınlatmayı hedefliyor. Yerel tarihçi Catherine Corless'in arşiv çalışmalarıyla ortaya çıkardığı bu sayı, herhangi bir resmi mezar kaydı bulunmayan bebeklerin gömüldüğü alanı gündeme taşıdı.
Corless, bazı kalıntıların kullanılmayan bir foseptik çukuruna gömüldüğünü ortaya koymuştu.
Ön kazı çalışmaları, alanda hem bebeklere hem de 19. yüzyıldaki Büyük Kıtlık sırasında ölenlere ait kalıntıların bulunabileceği ihtimali nedeniyle oldukça hassas yürütülüyor. Alanı yöneten ekipten Daniel MacSweeney, bebek kalıntılarının karışık halde olması nedeniyle kazının teknik ve etik açıdan büyük bir zorluk taşıdığını belirtti.
İrlanda’da uzun yıllar boyunca yoksul, evlilik dışı hamile kalan kadınlar ve genç kızlar, bu tarz dini kurumlara yönlendirilmişti. Bu evlerde doğan çocukların çoğu ya evlatlık verilmiş ya da ihmaller sonucu hayatını kaybetmişti.
İrlanda hükümeti, 2021’de yayınlanan bağımsız komisyon raporunun ardından resmi özür dilemişti.
Tuam’daki sığınma evi hakkında 2017 yılında dönemin başbakanı Enda Kenny, “Bu bir dehşet odası,” ifadesini kullanmış ve İrlanda halkının çocukları, kendi elleriyle bu kurumlara teslim ettiğini vurgulayarak devletin ve toplumun sorumluluğunu açıkça dile getirmişti.
Kazıların, dört haftalık hazırlık sürecinin ardından başlayıp aylar sürebileceği belirtiliyor.