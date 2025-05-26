https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/pasinyandan-anayasayi-degistirme-tehdidi-bakuyle-baris-anlasmasi-kacirilamaz-1096519108.html

Paşinyan’dan anayasayı değiştirme tehdidi: ‘Bakü’yle barış anlaşması kaçırılamaz’

Paşinyan’dan anayasayı değiştirme tehdidi: ‘Bakü’yle barış anlaşması kaçırılamaz’

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Anayasa Mahkemesi'nin Azerbaycan ile imzalanan barış anlaşmasını onaylamaması halinde anayasayı değiştirmekle tehdit etti. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T12:20+0300

2025-05-26T12:20+0300

2025-05-26T12:28+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

anayasa

anayasa mahkemesi (aym)

azerbaycan

barış anlaşması

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Anayasa Mahkemesi’nin Azerbaycan'la varılan barış anlaşması metninin anayasaya uygun olmadığına karar vermesi durumunda reformlar başlatacağını söyledi.Yerevan Dialogue uluslararası forumunda konuşan Paşinyan, “Anayasa Mahkemesi anlaşma metninin anayasaya uygun olmadığına karar verirse, olağandışı bir durum ortaya çıkacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ve benim pozisyonum ne olacak? Anayasal reformları başlatacağım, çünkü barış süreci ve antlaşma kaçırılamaz” ifadesini kullandı.Anlaşmanın, Azerbaycan’ı tedirgin eden tüm sorunları çözüme kavuşturacağını söyleyen Paşinyan, Anayasa Mahkemesi’nin anlaşma metnini reddetme olasılığının da küçük olduğunu ekledi.Barış süreciErivan ve Bakü, 2022 yılında Rusya, ABD ve AB'nin arabuluculuğunda bir anlaşma üzerinde görüşmelere başlamıştı. Paşinyan, Mayıs 2023'ün sonlarında, Erivan'ın Azerbaycan'ın Sovyet sınırları içindeki, yani Karabağ ile birlikte egemenliğini tanımaya hazır olduğunu belirtmişti.Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz Mart ayında, barış anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin tamamlandığını duyurarak belgenin imzalanmaya hazır olduğunu kaydetmişti. Bakü bu bilgiyi doğrulamıştı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan’dan AGİT Minsk Grubu’nun feshini ve Ermenistan Anayasası’ndan ‘toprak iddialarını’ çıkarmasını talep ettiklerini açıklamıştı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın barış anlaşması koşullarını kabul edeceği umudunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/avrupa-komisyonundan-rusyayla-diyalog-icin-calisma-sinyali-1096516560.html

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ermenistan, nikol paşinyan, anayasa, anayasa mahkemesi (aym), azerbaycan, barış anlaşması