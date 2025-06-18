Güvenlik Uzmanı Muğlu: Batı, Irak’ta olduğu gibi İran saldırısına da bahane bulmaya çalışıyor

“Bugün aynısı yine Türkiye'nin sınır komşusu olan İran için yapılmak da İsrail bahanesiyle. Ama amaç İsrail-İran kavgası değil. Amerika'nın şu an hedefi ve gayesi belli. Gazze’de Trump’ın burayı insanlaştırıp burayı turizm merkezi yapacağız demesi gibi, bugün İran'ı da bir bahaneyle hedef alınıyor. İran'a karşı yapılan bu saldırılar için ABD’nin bir şekilde bir uluslararası örgütlerin, uluslararası toplumun, devletlerin kabul edebileceği bir argüman sunmanız lazım. Bu bahane de nükleer bomba iddiası oldu. İsrail Nükleer enerjiyle ilgili çalışmalarını hiçbir şekilde saklamadı. Bütün dünya kamuoyu bunu biliyor. Herkes bilir ya bunu asla bir biyoloji silahı olarak kullanayım, nükleer biyoloji silahı olarak kullanayım diye bir hedefi yok. Bunu açıkta bütün uluslararası örgütlerle işbirliğine açık olarak yürüttü. Bununla ilgili de aslında birçok görüşmeler de yapıldı. Bununla ilgili Amerika'dan heyetler gitti geldi, uluslararası atom enerji birliği gitti geldi. Birçok oluşumlar olmasına rağmen ama bunlar kendi bildiklerini, kendi söylemlerini inandıkları için ve bahaneleri de uluslararası arenada genel kabul görebileceğini hesapladıkları için bugün İran maalesef vuruluyor.”