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Fransa: Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırlıyor
Fransa: Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırladığını söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T02:48+0300
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dünya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu yaptırımları desteklediğini açıkladı.Macron, Kanada’daki G7 Zirvesi’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna konusunda ortak tutumumuz, yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğidir. Bu, Avrupalıların hazırladığı, benzeri görülmemiş ve çok daha güçlü yeni yaptırımların yanı sıra, Amerikalı senatörlerin hazırlıklarını sürdürdüğü yaptırımlardır.” ifadelerini kullandı.Açıklama, Elysee Sarayı'nın X platformundaki resmi hesabından yayınlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nın yaptırımları desteklediğini ancak 'tek başına hareket etmek istemediğini' belirtti. Macron ayrıca, ABD'nin Ukrayna’daki çatışmayı çözmesinin 'stratejik olarak gerekli' olduğunu vurguladı.Bloomberg ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 zirvesinde diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin, Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi konusundaki tutumunu önemli ölçüde etkilemediği belirtildi.Rusya tarafı ise, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu vurgulamıştı. Batılı ülkelerde de zaman zaman bu yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rus-vekil-slutskiy-merz-israilin-irana-yonelik-fuze-saldirilariyla-tum-batililar-adina-kirli-isi-1097100731.html
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avrupa, donald trump, rusya, batı, moskova, avrupa birliği, ab
avrupa, donald trump, rusya, batı, moskova, avrupa birliği, ab

Fransa: Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırlıyor

02:48 18.06.2025
© AA / Mustafa YalçınFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırladığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı 'benzeri görülmemiş' yeni yaptırımlar hazırladığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu yaptırımları desteklediğini açıkladı.
Macron, Kanada’daki G7 Zirvesi’nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ukrayna konusunda ortak tutumumuz, yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğidir. Bu, Avrupalıların hazırladığı, benzeri görülmemiş ve çok daha güçlü yeni yaptırımların yanı sıra, Amerikalı senatörlerin hazırlıklarını sürdürdüğü yaptırımlardır.” ifadelerini kullandı.
Açıklama, Elysee Sarayı'nın X platformundaki resmi hesabından yayınlandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı'nın yaptırımları desteklediğini ancak 'tek başına hareket etmek istemediğini' belirtti. Macron ayrıca, ABD'nin Ukrayna’daki çatışmayı çözmesinin 'stratejik olarak gerekli' olduğunu vurguladı.
Bloomberg ajansının kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 zirvesinde diğer liderlerle yaptığı görüşmelerin, Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi konusundaki tutumunu önemli ölçüde etkilemediği belirtildi.
Rusya tarafı ise, Batı’nın yıllar önce başlattığı ve giderek yoğunlaştırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceğini defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu vurgulamıştı. Batılı ülkelerde de zaman zaman bu yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirmişti.
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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