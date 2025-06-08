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00:01
38 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
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05:01
115 dk
HABER MASASI BAYRAM ÖZEL
Cilt kanserinden korunma yöntemleri
07:01
44 dk
SESLİ HABER
Dinozor fosilinde 66 milyon yıllık tümör bulundu
07:45
2 dk
SESLİ HABER
Havadan besin almak mümkün mü?
07:49
3 dk
SESLİ HABER
Zombi böcekler: Parazitler doğada zihinleri kontrol ediyor
07:54
3 dk
SEYİR HALİ
Avukat Sefa Karcıoğlu: ‘Yargıtayın kararına göre eşler arasında sadakat yükümlülüğü vardır’
08:01
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Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı: Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup etti
Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı: Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ilk haftasının son maçında Çin’i 3-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Filenin Sultanları, daha önce Fransa... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nde Çin’i 3-2 yenerek ilk haftayı 4’te 4 galibiyetle tamamladı.Çin karşısında 3-2’lik galibiyetle seriyi noktalayan Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Milliler, Fransa, Tayland ve Polonya engelini önceki maçlarda geçmeyi başarmıştı. Filenin Sultanlarının ikinci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250428/sinead-jack-kisal-turk-milli-takiminda-ilk-macina-cikacak-filenin-sultanlarinin-voleybol-milletler-1095742057.html
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fransa, tayland, polonya, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu
fransa, tayland, polonya, filenin sultanları, voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye voleybol federasyonu

Filenin Sultanları 4'te 4 yaptı: Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup etti

18:10 08.06.2025
© TVFA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2025
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ilk haftasının son maçında Çin’i 3-2 mağlup ederek 4’te 4 yaptı. Filenin Sultanları, daha önce Fransa, Tayland ve Polonya’yı da yenerek haftayı namağlup kapattı. Milli takım, ikinci hafta karşılaşmalarını 18-22 Haziran’da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’nde Çin’i 3-2 yenerek ilk haftayı 4’te 4 galibiyetle tamamladı.
Çin karşısında 3-2’lik galibiyetle seriyi noktalayan Filenin Sultanları, turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Milliler, Fransa, Tayland ve Polonya engelini önceki maçlarda geçmeyi başarmıştı.
Filenin Sultanlarının ikinci hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı açıklandı.
Sinead Jack Kısal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2025
SPOR
Sinead Jack Kısal Türk Milli Takımı'nda ilk maçına çıkacak: Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi maç tarihleri
28 Nisan, 14:41
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