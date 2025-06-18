https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/enerji-bakani-bayraktar-dogalgazda-destek-programina-devam-edecegiz--1097112865.html
Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgazda destek programına devam edeceğiz
Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgazda destek programına devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda son bir kaç yıldır sürdürülen destek programının uygulanmaya devam edeceğini söyledi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T12:27+0300
2025-06-18T12:27+0300
2025-06-18T12:30+0300
ekonomi̇
alparslan bayraktar
doğal gaz
türkiye
petrol fiyatları
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Doğal gazda dünyada bir artışın söz konusu olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz doğal gazda son birkaç yıldır piyasalardaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz" dedi. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de otomatik fiyatlandırma olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek." ifadelerini kullandı.Ülkeleri etkiyecek ölçüde fiyatlar yukarı gidiyorBakan Bayraktar'ın konuşmasında önemli satır başları şöyle: "Ülkeleri etkileyecek ölçüde fiyatlar çok yukarı gidiyor. Petrol ile beraber ona paralel şekilde doğal gaz fiyatlarında da dünyada bir artış söz konusu olabilir. Tabi yaz sezonu olduğu için doğal gaz tüketiminin azaldığı bir dönemi geçiriyoruz. Ümit ediyorum bu süreç kısa süreçte durulur ve normalleşme söz konusu olabilir. Biz bunu vatandaşlarımızı en az düzeyde yansıtacak şekilde ve yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz.Doğal gaz tedariği noktasında herhangi bir sıkıntı yokBir de olayın arz güvenliği boyutu var. Bizim doğal gaz tedariği noktasında herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade etmiştim. Bir yanda önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz alt yapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek isterim.Ham petrol fiyatları yukarıya gittiAkaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz ülkemizde otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dinya fiyatlarına paralel fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişken var: Biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot ve benzin değişkeni. Burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/tabelalar-bir-kez-daha-degisiyor-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1097104447.html
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alparslan bayraktar, doğal gaz, türkiye, petrol fiyatları
alparslan bayraktar, doğal gaz, türkiye, petrol fiyatları
Enerji Bakanı Bayraktar: Doğalgazda destek programına devam edeceğiz
12:27 18.06.2025 (güncellendi: 12:30 18.06.2025)
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazda son bir kaç yıldır sürdürülen destek programının uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
Doğal gazda dünyada bir artışın söz konusu olduğunu söyleyen Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz doğal gazda son birkaç yıldır piyasalardaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına çok önemli bir destek programını uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz" dedi. Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili de otomatik fiyatlandırma olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek." ifadelerini kullandı.
Ülkeleri etkiyecek ölçüde fiyatlar yukarı gidiyor
Bakan Bayraktar'ın konuşmasında önemli satır başları şöyle:
"Ülkeleri etkileyecek ölçüde fiyatlar çok yukarı gidiyor. Petrol ile beraber ona paralel şekilde doğal gaz fiyatlarında da dünyada bir artış söz konusu olabilir. Tabi yaz sezonu olduğu için doğal gaz tüketiminin azaldığı bir dönemi geçiriyoruz. Ümit ediyorum bu süreç kısa süreçte durulur ve normalleşme söz konusu olabilir. Biz bunu vatandaşlarımızı en az düzeyde yansıtacak şekilde ve yansıtmayacak şekilde destek programımıza devam edeceğiz.
Doğal gaz tedariği noktasında herhangi bir sıkıntı yok
Bir de olayın arz güvenliği boyutu var. Bizim doğal gaz tedariği noktasında herhangi bir sıkıntı olamayacağını ifade etmiştim. Bir yanda önemli bir miktarda gaz alıyoruz. Bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz alt yapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek isterim.
Ham petrol fiyatları yukarıya gitti
Akaryakıt fiyatlarında biliyorsunuz ülkemizde otomatik fiyatlandırma mekanizması var. Dinya fiyatlarına paralel fiyatların artması burada belli dönemlerde otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıyor. Burada iki değişken var: Biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot ve benzin değişkeni. Burada yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Dolayısıyla gördüğümüz ürün fiyatından bir artış yaşanıyor. Ham petrol fiyatları yukarıya gitti. Dolayısıyla fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."