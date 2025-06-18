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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/asgari-ucrete-ara-zamda-son-durum-temmuz-zammi-gelir-mi-beklenti-ne-son-tahmin-geldi-1097105993.html
Asgari ücrete ara zamda son durum: Temmuz zammı gelir mi, beklenti ne? Son tahmin geldi
Asgari ücrete ara zamda son durum: Temmuz zammı gelir mi, beklenti ne? Son tahmin geldi
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete temmuz ayında ara zam gelir mi? Milyonların merak ettiği sorunun yanıtı temmuz ayının yaklaşmasıyla gündemde. 2022 ve 2023'te yapılan ara zammın... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T09:44+0300
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asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren bu sorunun cevabını bekliyor. Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan bu konuya ilişkin açıklama, geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirmeyi yaparız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, beklentileri tamamen ortadan kaldırmasa da, ara zam ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Piyasa verileri, iş dünyasının yaklaşımı ve geçmişteki zam uygulamaları da bu görüşü destekliyor.2022 ve 2023’te i̇ki kez zam yapılmıştıGeçmiş yıllar, asgari ücrete ara zam için emsal niteliğinde.2024’te hükümet, asgari ücrete yılda tek zam politikasına geçti.Asgari ücrete ara zam gelecek mi?Merkez Bankası’nın 2025 için enflasyon hedefi yüzde 24, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Yıl sonu enflasyonu yüzde 20’lerde tamamlanacak” açıklamasında bulundu. Bu hedefler doğrultusunda, asgari ücrete ara zam yapılmasının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ağır basıyor.İşveren cephesi sıcak değilÖzellikle tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda son dönemde artan konkordato başvuruları, işverenlerin ilave ücret yüküne sıcak bakmadığını gösteriyor. Ara zammın maliyetleri artıracağı düşüncesi, piyasanın geniş kesimlerinde paylaşılıyor.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, verileri analiz ederek şu sonuca vardı:“Doğrudur, enflasyon karşısında 2025 başında asgari ücrete verilen yüzde 30’luk zam eridi. Ancak yukarıda saydığım nedenleri alt alta koyduğumda, asgari ücrete temmuz ayında ara bir zam yapılacağını zannetmiyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/temmuzda-asgari-ucrete-ara-zam-olacak-miasgari-ucrete-ara-zamda-son-tahmin-1097062929.html
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asgari ücrete ara zam, asgari ücret temmuz zammı, vedat ışıkhan açıklama, enflasyon ve asgari ücret, 2025 asgari ücret artışı, işveren ara zam karşıtı, enflasyon hedefi 2025, temmuzda zam olacak mı, çift zam uygulaması 2022 2023, asgari ücrette ikinci zam beklentisi
asgari ücrete ara zam, asgari ücret temmuz zammı, vedat ışıkhan açıklama, enflasyon ve asgari ücret, 2025 asgari ücret artışı, işveren ara zam karşıtı, enflasyon hedefi 2025, temmuzda zam olacak mı, çift zam uygulaması 2022 2023, asgari ücrette ikinci zam beklentisi

Asgari ücrete ara zamda son durum: Temmuz zammı gelir mi, beklenti ne? Son tahmin geldi

09:44 18.06.2025
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Asgari ücrete temmuz ayında ara zam gelir mi? Milyonların merak ettiği sorunun yanıtı temmuz ayının yaklaşmasıyla gündemde. 2022 ve 2023'te yapılan ara zammın bu sene uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Noyan Doğan, temmuzda ara zam beklentisinin düşük göründüğünü belirterek nedenlerini sıraladı.
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren bu sorunun cevabını bekliyor. Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan bu konuya ilişkin açıklama, geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı.
Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirmeyi yaparız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, beklentileri tamamen ortadan kaldırmasa da, ara zam ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Piyasa verileri, iş dünyasının yaklaşımı ve geçmişteki zam uygulamaları da bu görüşü destekliyor.

2022 ve 2023’te i̇ki kez zam yapılmıştı

Geçmiş yıllar, asgari ücrete ara zam için emsal niteliğinde.
2022’de, ocakta yüzde 50, temmuzda yüzde 30 zam yapıldı.
2023’te ise ocakta yüzde 54.66, temmuzda yüzde 34.04 oranında artış yaşandı.
2024’te hükümet, asgari ücrete yılda tek zam politikasına geçti.
2024 başında yapılan yüzde 49 artış, 2023 yılı enflasyonu olan yüzde 64.77’nin etkisiyle gerçekleşti.
2025 başında ise yüzde 30 zam yapılarak, brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL oldu.

Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Merkez Bankası’nın 2025 için enflasyon hedefi yüzde 24, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Yıl sonu enflasyonu yüzde 20’lerde tamamlanacak” açıklamasında bulundu. Bu hedefler doğrultusunda, asgari ücrete ara zam yapılmasının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ağır basıyor.

İşveren cephesi sıcak değil

Özellikle tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda son dönemde artan konkordato başvuruları, işverenlerin ilave ücret yüküne sıcak bakmadığını gösteriyor. Ara zammın maliyetleri artıracağı düşüncesi, piyasanın geniş kesimlerinde paylaşılıyor.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, verileri analiz ederek şu sonuca vardı:
“Doğrudur, enflasyon karşısında 2025 başında asgari ücrete verilen yüzde 30’luk zam eridi. Ancak yukarıda saydığım nedenleri alt alta koyduğumda, asgari ücrete temmuz ayında ara bir zam yapılacağını zannetmiyorum.”
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
EKONOMİ
Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zamda son tahmin
16 Haziran , 15:07
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