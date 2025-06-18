https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/asgari-ucrete-ara-zamda-son-durum-temmuz-zammi-gelir-mi-beklenti-ne-son-tahmin-geldi-1097105993.html

Asgari ücrete ara zamda son durum: Temmuz zammı gelir mi, beklenti ne? Son tahmin geldi

Asgari ücrete ara zamda son durum: Temmuz zammı gelir mi, beklenti ne? Son tahmin geldi

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam gelir mi? Milyonların merak ettiği sorunun yanıtı temmuz ayının yaklaşmasıyla gündemde. 2022 ve 2023'te yapılan ara zammın... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T09:44+0300

2025-06-18T09:44+0300

2025-06-18T09:44+0300

ekonomi̇

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asgari ücret zammı 2025

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Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren bu sorunun cevabını bekliyor. Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan bu konuya ilişkin açıklama, geçen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. Işıkhan, “Asgari ücretle ilgili ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirmeyi yaparız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, beklentileri tamamen ortadan kaldırmasa da, ara zam ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Piyasa verileri, iş dünyasının yaklaşımı ve geçmişteki zam uygulamaları da bu görüşü destekliyor.2022 ve 2023’te i̇ki kez zam yapılmıştıGeçmiş yıllar, asgari ücrete ara zam için emsal niteliğinde.2024’te hükümet, asgari ücrete yılda tek zam politikasına geçti.Asgari ücrete ara zam gelecek mi?Merkez Bankası’nın 2025 için enflasyon hedefi yüzde 24, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise “Yıl sonu enflasyonu yüzde 20’lerde tamamlanacak” açıklamasında bulundu. Bu hedefler doğrultusunda, asgari ücrete ara zam yapılmasının enflasyonu tetikleyebileceği endişesi ağır basıyor.İşveren cephesi sıcak değilÖzellikle tekstil sektörü gibi emek yoğun alanlarda son dönemde artan konkordato başvuruları, işverenlerin ilave ücret yüküne sıcak bakmadığını gösteriyor. Ara zammın maliyetleri artıracağı düşüncesi, piyasanın geniş kesimlerinde paylaşılıyor.Hürriyet yazarı Noyan Doğan, verileri analiz ederek şu sonuca vardı:“Doğrudur, enflasyon karşısında 2025 başında asgari ücrete verilen yüzde 30’luk zam eridi. Ancak yukarıda saydığım nedenleri alt alta koyduğumda, asgari ücrete temmuz ayında ara bir zam yapılacağını zannetmiyorum.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/temmuzda-asgari-ucrete-ara-zam-olacak-miasgari-ucrete-ara-zamda-son-tahmin-1097062929.html

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