Çinli uzman Feng: İsrail ve İran arasındaki gerilimin çözümü için tek doğru yol müzakere masası

"Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, önceki gün İran ve İsrail dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi yaparak, Ortadoğu'daki durumun hızla tırmanmasından duyduğu aşırı endişeyi ve ciddi kaygıyı dile getirdi.

Bakan Wang Yi, İsrail'in bu tür şiddet içeren saldırılarına karşı olduğumuzu açıkça belirtti, zira bu saldırılar BM Şartı'nı ihlal ediyor, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde ihlal ediyor ve aslında İran sorununu çözmeye yönelik uzun vadeli diplomatik ve siyasi çabalara ihanet ediyor. Nitekim İran henüz müzakere sürecindeyken, İsrail'in bu saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İşte bu yüzden karşıyız. Durumun en kısa sürede siyasi çözüm yoluna dönmesini umuyoruz.

Şu anda durum giderek tırmanıyor. Çin, Küresel Güney'deki diğer ülkeler gibi, gerçekten kaygılı ve savaş ateşinin mümkün olan en kısa sürede söndürülmesini ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesini derinden umuyor. Tek doğru yol budur. Bu, İsrail'in gelecekte kendi güvenliğini sağlaması açısından da doğru bir tercihtir."