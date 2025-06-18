https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/chpli-candan-kurecik-iddiasi-nato-radarini-korumak-icin-abdden-destek-istenecek-1097106744.html
CHP’li Çan’dan Kürecik iddiası: NATO radarını korumak için ABD’den destek istenecek
CHP’li Çan’dan Kürecik iddiası: NATO radarını korumak için ABD’den destek istenecek
Sputnik Türkiye
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM Genel Kurulu’nda Kürecek’te yer alan NATO radarının olası bir İran saldırısından korunması için ABD’den destek... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T10:16+0300
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Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kürecik bölgesinde konuşlu NATO’ya ait radar üssü, ABD tarafından işletiliyor. ABD’nin bu üst üzerinden İsrail’e veri sağladığı bu nedenle de İran’ın hedefi olabileceği iddiaları ortaya atıldı.Bu konuyu TBMM Genel Kurulu’na taşıyan İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, üssün korunması için ABD’den destek isteneceğini iddia etti.Milletvekili Çan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştiren Murat Çan sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html
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kürecik radar üssü, murat çan kürecik açıklaması, nato radar üssü malatya, iran tehdidi radar üssü, türkiye israil ilişkileri, patriot füzeleri türkiye, abd nato türkiye iş birliği
kürecik radar üssü, murat çan kürecik açıklaması, nato radar üssü malatya, iran tehdidi radar üssü, türkiye israil ilişkileri, patriot füzeleri türkiye, abd nato türkiye iş birliği
CHP’li Çan’dan Kürecik iddiası: NATO radarını korumak için ABD’den destek istenecek
Özel
CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM Genel Kurulu’nda Kürecek’te yer alan NATO radarının olası bir İran saldırısından korunması için ABD’den destek isteneceğini iddia etti. Çan, bu adımın hükümetin İsrail politikası ile çeliştiğine dikkat çekti.
Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kürecik bölgesinde konuşlu NATO’ya ait radar üssü, ABD tarafından işletiliyor. ABD’nin bu üst üzerinden İsrail’e veri sağladığı bu nedenle de İran’ın hedefi olabileceği iddiaları ortaya atıldı.
Bu konuyu TBMM Genel Kurulu’na taşıyan İçişleri Komisyonu üyesi ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, üssün korunması için ABD’den destek isteneceğini iddia etti.
Milletvekili Çan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“İktidar gidecek, NATO’dan Kürecik için güvenlik desteği isteyecek, hatta muhtemelen PATRİOT pazarlığı yapılacak. Haftaya NATO zirvesi var. Ve bakın göreceksiniz iddia ediyorum ve bu yönde bazı duyumlarımız da var; iktidar o güne kadar NATO’yla, Amerika’yla bu işin pazarlığına tutuşacak. En nihayetinde, NATO’dan İran’ın olası saldırısına karşı güvenlik desteği istenecek. Yani İsrail’in güvenliği de tahkim edilecek.”
Hükümetin bu konudaki tutumunu eleştiren Murat Çan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Lafa gelince İsrail, katil devlet. Ama onun güvenliği için her şeyi yaparız, hatta bu uğurda İran’ın hedefi olmaya bile razıyız diyen bir iktidar var bugün karşımızda. İktidar, İsrail konusunda ilkeli ve samimi değildir"