CHP’li Çan’dan Kürecik iddiası: NATO radarını korumak için ABD’den destek istenecek

“İktidar gidecek, NATO’dan Kürecik için güvenlik desteği isteyecek, hatta muhtemelen PATRİOT pazarlığı yapılacak. Haftaya NATO zirvesi var. Ve bakın göreceksiniz iddia ediyorum ve bu yönde bazı duyumlarımız da var; iktidar o güne kadar NATO’yla, Amerika’yla bu işin pazarlığına tutuşacak. En nihayetinde, NATO’dan İran’ın olası saldırısına karşı güvenlik desteği istenecek. Yani İsrail’in güvenliği de tahkim edilecek.”