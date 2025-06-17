https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ozgur-ozel-50-liraya-1-litre-mazot-alinmiyor-1097091962.html
Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor
Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'ndaki konuşmasında akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T16:46+0300
2025-06-17T16:46+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi.Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.'2002'de asgari ücretle 7 tane çeyrek altın satın alıyordu'CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-is-genel-baskani-duyurdu-kamu-iscilerine-yeni-zam-teklifi-geliyor-1097091429.html
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Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'ndaki konuşmasında akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri sürdü ve bir şişe mazot göstererek "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi.
Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.
Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
'2002'de asgari ücretle 7 tane çeyrek altın satın alıyordu'
CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:
"Asgari ücret 2002'de 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda asgari ücret. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. Bu senenin ocak ayında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda 2 çeyrek altın. 6 çeyrek altın kayıp."
Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.
Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.