https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ozgur-ozel-50-liraya-1-litre-mazot-alinmiyor-1097091962.html

Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor

Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'ndaki konuşmasında akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T16:46+0300

2025-06-17T16:46+0300

2025-06-17T16:46+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

tbmm

chp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095449276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805faf5d3b7e0066f98dedbcd141f8b9.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi.Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.'2002'de asgari ücretle 7 tane çeyrek altın satın alıyordu'CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-is-genel-baskani-duyurdu-kamu-iscilerine-yeni-zam-teklifi-geliyor-1097091429.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, tbmm, chp