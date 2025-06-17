Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İran, Hürmüz Boğazı kartını doğru oynayarak Trump’ın İsrail’i durdurmasını sağlayabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İsrail saldırılarında hangi silahları kullanıyor?
18:34
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: ‘Dünya savaşının çıkacağına inananlardan değilim’
19:09
34 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ozgur-ozel-50-liraya-1-litre-mazot-alinmiyor-1097091962.html
Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor
Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'ndaki konuşmasında akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T16:46+0300
2025-06-17T16:46+0300
poli̇ti̇ka
özgür özel
tbmm
chp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095449276_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_805faf5d3b7e0066f98dedbcd141f8b9.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi.Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.'2002'de asgari ücretle 7 tane çeyrek altın satın alıyordu'CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-is-genel-baskani-duyurdu-kamu-iscilerine-yeni-zam-teklifi-geliyor-1097091429.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095449276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b44ba4d488fc1f510a18714f96c090f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özgür özel, tbmm, chp
özgür özel, tbmm, chp

Özgür Özel: 50 liraya 1 litre mazot alınmıyor

16:46 17.06.2025
© AA / Hakan AkgünCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grubu'ndaki konuşmasında akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri sürdü ve bir şişe mazot göstererek "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında ekonomiye dair mesajlar verdi.
Özel, konuşmasında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.
Asgari ücret tutarını eleştiren Özel, enflasyon oranına göre asgari ücretin 35 bin lira olması gerekirken, 22 bin lira olarak belirlendiğini kaydetti. Özel, "Her asgari ücretlinin cebinden en az 8 bin lirayı çaldılar. Üstüne de bu senenin enflasyonu yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Asgari ücretin 5 aylık enflasyon hesabına göre, alım gücü olarak 19 bin liraya düştüğünü savunan Özel, "Bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Aynı şekilde emekliler 14 bin 500 gibi bir sefalet maaşıyla geçiniyorlar. Emekli maaşlarına TÜİK hesabına göre bir şey yaparlarsa eyvah ki eyvah 15 bin 500 falan yapacaklar yıl sonuna kadar. Oysa ki oraya da mutlaka bir seyyanen zam yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

'2002'de asgari ücretle 7 tane çeyrek altın satın alıyordu'

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücretle kaç çeyrek altın alındığına dair tabloları göstererek, şunları paylaştı:
"Asgari ücret 2002'de 7 tane çeyrek altın satın alıyordu. Bu senenin başında 4 çeyrek altına düşmüştü. Büyük kayıp. Şu anda 3 çeyrek altına düşmüş durumda asgari ücret. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 8 çeyrek altın alıyormuş. Bu senenin ocak ayında 3 çeyrek altına düşmüş. Şu anda 2 çeyrek altın. 6 çeyrek altın kayıp."
Meyve fiyatlarına ilişkin de bir tabloyu gösteren Özel, "Şimdi benzin ve mazota üst üste zamlar geliyor. Bunun en kötü özelliği şu; benzin mazota zam geldi mi, iğneden ipliğe her şeye zam geliyor demek çünkü hem nakliye giderleri açısından hem üretim, enerji giderleri açısından ikisine zam geldi mi her şeye zam gelecek." sözlerini sarf etti.
Akaryakıt zamlarını savunanların, "Beni ilgilendirmez ki. Ben zaten 50 liralık alıyorum" dediğini ileri süren Özel, bir şişe mazot göstererek, "50 liraya 1 litre mazot alınmıyor." dedi.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
EKONOMİ
TÜRK-İŞ Genel Başkanı duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor
15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала