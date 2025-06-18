https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/bir-babanin-kizini-darp-ettigi-goruntulere-iliskin-bakanliktan-aciklama-7-kardesiyle-devlet-1097133503.html

Bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin bakanlıktan açıklama: 7 kardeşiyle devlet korumasına altına alındı

Bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin bakanlıktan açıklama: 7 kardeşiyle devlet korumasına altına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir ababanın kızını darp ettiği görüntüeler sonrası dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kız çocuğunun 7 kardeşiyle beraber devlet koruması... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T23:35+0300

2025-06-18T23:35+0300

2025-06-18T23:35+0300

türki̇ye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

darp

baba

kız çocuğu

çocuğa şiddet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı haberlerde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da bir babanın kızını darp ettiği görüntülere ilişkin basın açıklaması yayınladı.Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği bildirilen açıklamaya göre yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edildi.Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşlerinin devlet koruması altına alındığını açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağını duyurdu.

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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, darp, baba, kız çocuğu, çocuğa şiddet