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Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD-İran çatışma olasılığını değerlendirdi
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD-İran çatışma olasılığını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD ve İran’ın henüz çatışma noktasına gelmediğini ama her şeyin Başkan Donald Trump'ın kişisel kararına bağlı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
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St. Petersburg Devlet Üniversitesi G.O.R.K.I. Merkezi Başkanı ve Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, ABD ve İran arasında doğrudan çatışma olasılığını değerlendirdi.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) konuşan Kneissl, “Bir şeyler oluyor ama henüz Washington ve Tahran arasında büyük çaplı bir çatışma dönemine girmedik” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde ABD'nin çatışmaya müdahil olmasına destek verenler de, karşı çıkanlar da olduğuna dikkat çeken diplomat, ancak müdahaleye ilişkin nihai kararı Başkan’ın kendisinin vereceğini kaydederek şunu dedi:ABD’nin, bölgedeki çok sayıdaki üssünden birine saldırılması halinde harekete geçeceğini ancak İran’ın şu ana kadar bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığı söyleyen Kneissl, öte yandan ABD’nin bölgeye takviye ettiği ek kuvvetlere işaret ederek şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/rusyadan-abdye-uyari-israile-dogrudan-askeri-yardim-sunmayi-aklinizdan-gecirmeyin-1097118413.html
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karin kneissl, abd, i̇ran, donald trump
karin kneissl, abd, i̇ran, donald trump
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD-İran çatışma olasılığını değerlendirdi
14:57 18.06.2025 (güncellendi: 15:03 18.06.2025)
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl, ABD ve İran’ın henüz çatışma noktasına gelmediğini ama her şeyin Başkan Donald Trump'ın kişisel kararına bağlı olacağını belirtti.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi G.O.R.K.I. Merkezi Başkanı ve Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Sputnik’e açıklamasında, ABD ve İran arasında doğrudan çatışma olasılığını değerlendirdi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) konuşan Kneissl, “Bir şeyler oluyor ama henüz Washington ve Tahran arasında büyük çaplı bir çatışma dönemine girmedik” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde ABD'nin çatışmaya müdahil olmasına destek verenler de, karşı çıkanlar da olduğuna dikkat çeken diplomat, ancak müdahaleye ilişkin nihai kararı Başkan’ın kendisinin vereceğini kaydederek şunu dedi:
Durum hala çıkmazda. Başkan Trump henüz nihai bir karar vermedi.
ABD’nin, bölgedeki çok sayıdaki üssünden birine saldırılması halinde harekete geçeceğini ancak İran’ın şu ana kadar bunu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığı söyleyen Kneissl, öte yandan ABD’nin bölgeye takviye ettiği ek kuvvetlere işaret ederek şunu ekledi:
Bu takviye dün gece başlamadı. Son birkaç aydır arttığını söyleyebilirim.