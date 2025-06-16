https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/temmuzda-asgari-ucrete-ara-zam-olacak-miasgari-ucrete-ara-zamda-son-tahmin-1097062929.html
Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zamda son tahmin
Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zamda son tahmin
Sputnik Türkiye
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca özel sektör... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T15:07+0300
2025-06-16T15:07+0300
2025-06-16T16:53+0300
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brüt asgari ücret
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asgari ücret zammı 2025
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Asgari ücret zammı, hem çalışanlar hem de işverenler için yakından takip edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 7 milyonun üzerinde çalışanın doğrudan, özel sektör çalışanlarının ise dolaylı olarak etkilendiği bu zam, firmaların maaş politikalarını belirlemesinde kritik rol oynuyor.Geçmişte ara zam yapılmıştıNormal şartlarda asgari ücret yılda bir kez artırılıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında yıl ortasında ek artış yapılmıştı. Bu da çalışanlarda benzer bir uygulamanın 2025 Temmuz ayında da hayata geçebileceği yönünde beklenti oluşturdu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda şu ifadeleri kullandı:“Asgari ücret için ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirme yapılacaktır.”Bu açıklama, belirsizliğin sürdüğünü gösterirken, kararı belirleyecek en önemli unsurun enflasyon verileri olacağı düşünülüyor.2025 yılı başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, önceki yıllara kıyasla daha düşük bir seyir izliyor:Bu veriler, ekonomi yönetimi nezdinde asgari ücrete ara zam ihtimalini düşürüyor.Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hem AK Parti hem de ekonomi yönetimi, şu an için asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/merkez-bankasi-anketiyle-degisti-6-aylik-enflasyon-farki-hesaplandi-memur-ve-emekli-zammi-icin-yeni-1097058303.html
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asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
asgari ücret, brüt asgari ücret, net asgari ücret, asgari ücret zammı 2025
Temmuzda asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete ara zamda son tahmin
15:07 16.06.2025 (güncellendi: 16:53 16.06.2025)
Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca özel sektör çalışanını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret artışı, gündemin ilk sıralarında. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan “ara zam için erken” derken, enflasyon verileri zam ihtimalini azaltıyor.
Asgari ücret zammı, hem çalışanlar hem de işverenler için yakından takip edilen başlıklardan biri olmaya devam ediyor. 7 milyonun üzerinde çalışanın doğrudan, özel sektör çalışanlarının ise dolaylı olarak etkilendiği bu zam, firmaların maaş politikalarını belirlemesinde kritik rol oynuyor.
Geçmişte ara zam yapılmıştı
Normal şartlarda asgari ücret yılda bir kez artırılıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında yıl ortasında ek artış yapılmıştı. Bu da çalışanlarda benzer bir uygulamanın 2025 Temmuz ayında da hayata geçebileceği yönünde beklenti oluşturdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda şu ifadeleri kullandı:
“Asgari ücret için ara zammı konuşmak için erken. Zamanı geldiğinde değerlendirme yapılacaktır.”
Bu açıklama, belirsizliğin sürdüğünü gösterirken, kararı belirleyecek en önemli unsurun enflasyon verileri olacağı düşünülüyor.
2025 yılı başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, önceki yıllara kıyasla daha düşük bir seyir izliyor:
Bu veriler, ekonomi yönetimi nezdinde asgari ücrete ara zam ihtimalini düşürüyor.
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hem AK Parti hem de ekonomi yönetimi, şu an için asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmasını düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.