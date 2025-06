https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/ankarada-kademeli-su-tarifesine-yeni-duzenleme-belirlenen-metrekupu-asan-bes-kata-kadar-fazla-1097032077.html

Ankara'da kademeli su tarifesine yeni düzenleme: Belirlenen metreküpü aşan beş kata kadar fazla ödeyecek

Ankara'da kademeli su tarifesine yeni düzenleme: Belirlenen metreküpü aşan beş kata kadar fazla ödeyecek

Ankara'da su kaynaklarının korunması amacıyla kademeli su tarifesinde yeniden düzenlemeye gidildi. 14.06.2025

Ankara'da ASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde su kaynaklarını korumak amacıyla kademeli su tarifesinde yeniden düzenleme yaptı. Buna göre, aylık ilk tüketim kademesi olan 0-15 metreküp arasında suyu metreküp başına 41 lira 37 kuruşa kullanan konut aboneleri, bu tüketimi aştıkları takdirde 30 metreküpe kadar kullandıkları her bir metreküp su için 124 lira 11 kuruş ödeyecek. Suyu 0-10 metreküp aralığında kullanan konut abonelerinin faturalarına yüzde 10 indirim uygulanacak. Sosyal yardım alan konut aboneleri uygulamadan etkilenmeyecek.ABB Meclisi'nde ele alındıABB Meclisi haziran ayı beşinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünce uygulanacak kademeli su tarifesinin belirlenmesini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu tartışıldı.Raporda, uygulamayla, ASKİ'nin herhangi bir ek gelir elde etme, yeni ekonomik kaynak oluşturma amacının bulunmadığı belirtildi. Kademeli tarife uygulamasından konut abonelerinin yaklaşık yüzde 78'inin hiç etkilenmeyeceği kaydedilen raporda, amacın, yüksek tüketim gerçekleştirilen konut abonelerinin tasarrufa teşvik edilmesi olduğu kaydedildi.Ankara'daki barajlara gelen su miktarındaki düşüşten dolayı su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve suda tasarruf ilkesini toplumsal bir alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla mevcut kademeli tarifenin sınırlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.0-10 metreküp aralığında yüzde 10 indirimRapora ilişkin konuşan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, barajlardaki doluluk oranının yüzde 80-90 seviyelerine gelmesi durumunda suda indirim yapılması teklifi vereceğini aktararak, "0-10 metreküp aralığında yüzde 10 indirim uygulanacak, 10-15 metreküp aralığında artış ya da eksilme olmayacak. 15-30 metreküp aralığında mevcut tarifenin üç katı, 30 metreküp aralığında da 5 kat artırılmasını, iş yerlerinde 100 metreküpten sonra iki kat olarak uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.'Burada bir samimiyetsizlik durumu ortadadır'AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suya zam yaparak tasarruf sağlamanın doğru bir karar olmadığını ifade ederek, "Sayın Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelmeden önce su fiyatlarının pahalı olduğunu, indirim yapacağını, sudan para kazanılmasının doğru olmadığını defalarca söyledi. Biz de bu kürsüden defalarca gündeme getirdik. Ancak göreve geldiği günden itibaren her fırsatta suya zam yapmak için elinden geleni yaptı. Burada bir samimiyetsizlik durumu ortadadır." diye konuştu.Oy çokluğuyla kabul edildiKademeli su tarifesinde komisyon başkanının teklifi, konuşmaların ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 7 Temmuz'da toplanmak üzere oturumu kapattı.Metreküp aşıldığında beş katına kadar fazla ödeme Yeni kademeli su tarifesinde, aylık ilk tüketim kademeleri 15 metreküpe kadar olan konut aboneleri, 16'ncı metreküpten 30 metreküpe kadar aştıkları her bir metreküp için 41 lira 37 kuruş olan ilk kademe ücretinin üç katı, yani 124 lira 11 kuruş ödeme yapacak.30 metreküpün aşıldığı durumda ise ilk kademe ücretinin beş katı, yani metreküp başına 206 lira 85 kuruş ödenecek.Suya her bir metreküp için 10 metreküpe kadar 1 lira ödeyen sosyal yardım alan konut aboneleri ise kademeli su tarifesinden etkilenmeyecek.İş yeri aboneleri için de düzenleme yapıldıİlk kademe sınır tüketimde 100 metreküpe kadar metreküp başına 105 lira 42 kuruş ödeyen iş yeri aboneleri, 101'inci metreküp ve üzerinde aştıkları her bir metreküp için 210 lira 84 kuruş ödeyecek

