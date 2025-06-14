https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097027119.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-14T12:08+0300

2025-06-14T12:08+0300

2025-06-14T12:09+0300

son depremler

malatya

afad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD verilerine göre. Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.54'te gerçekleşen depremin derinliği 7.5 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bingolde-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-acikladi-1097014348.html

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

malatya, afad