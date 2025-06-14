https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097027119.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T12:08+0300
2025-06-14T12:08+0300
2025-06-14T12:09+0300
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD verilerine göre. Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.54'te gerçekleşen depremin derinliği 7.5 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/bingolde-bir-deprem-daha-oldu-afad-buyuklugunu-acikladi-1097014348.html
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malatya, afad
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem meydana geldi
12:08 14.06.2025 (güncellendi: 12:09 14.06.2025)
AFAD, Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
AFAD verilerine göre. Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.54'te gerçekleşen depremin derinliği 7.5 kilometre olarak ölçüldü.