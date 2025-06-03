CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni faylar mı oluştu? Jeoloji Mühendisi Perinçek anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Suriye planı: Irak modeli gündemde mi?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı... 03.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-03T23:53+0300
2025-06-04T00:06+0300
türki̇ye
chp
başkan
tutuklama
tutuklama kararı
büyükçekmece
büyükçekmece belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088128459_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dc39f2daa5060be597eea57241e3ebf2.jpg
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 isim arasında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.Gözaltına alınan 30 kişiden eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik akşam saatlerinde tutuklanmıştı.Gözaltına alınan isimler kimler?Başkan Mehmet Murat Çalık, Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (ve eşi Celal Tekin), Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman Ebubekir Akın Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş, Görkem Kızılkaynak nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-4-kisi-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1096770522.html
türki̇ye
başkan
büyükçekmece
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/11/1088128459_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_137b2fcb44d4d365de66724ecb1b34c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aykut erdoğdu, aykut erdoğdu kimdir, hasan akgün, aykut erdogdu,
aykut erdoğdu, aykut erdoğdu kimdir, hasan akgün, aykut erdogdu,

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı

23:53 03.06.2025 (güncellendi: 00:06 04.06.2025)
© AA / Adalet BakanlığıYeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli 19 Eylül'de atılacak
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın temeli 19 Eylül'de atılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 isim arasında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.
Gözaltına alınan 30 kişiden eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan isimler kimler?

Başkan Mehmet Murat Çalık, Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (ve eşi Celal Tekin), Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman Ebubekir Akın Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş, Görkem Kızılkaynak nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2025
TÜRKİYE
CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 30 kişi hakkında tutuklama talep edildi
Dün, 18:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала