https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-buyukcekmece-belediye-baskani-akgun-ve-baskan-yardimcisi-1096774704.html

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ve Başkan Yardımcısı Kazancı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı... 03.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-03T23:53+0300

2025-06-03T23:53+0300

2025-06-04T00:06+0300

türki̇ye

chp

başkan

tutuklama

tutuklama kararı

büyükçekmece

büyükçekmece belediyesi

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CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 30 isim arasında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklandı.Gözaltına alınan 30 kişiden eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik akşam saatlerinde tutuklanmıştı.Gözaltına alınan isimler kimler?Başkan Mehmet Murat Çalık, Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin (ve eşi Celal Tekin), Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı (eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü) Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman Ebubekir Akın Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş, Görkem Kızılkaynak nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-4-kisi-hakkinda-tutuklama-talep-edildi-1096770522.html

türki̇ye

başkan

büyükçekmece

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