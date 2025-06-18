https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc--nafaka-konulariyla-ilgili-olarak-aile-arabuluculugu-sistemini-getirmeyi-1097119213.html

Adalet Bakanı Tunç : Nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz

Adalet Bakanı Tunç : Nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, aile hukukuyla ilgili düzenlemelerin kısa sürede TBMM'nin takdirine arz edileceğini belirtirken, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T14:07+0300

2025-06-18T14:07+0300

2025-06-18T14:07+0300

türki̇ye

yılmaz tunç

tbmm

adalet bakanı

boşanma

boşanma davası

arabuluculuk

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Şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getireceklerini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesini istediklerini dile getirdi. Bakan Tunç, "Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı, bunların arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle, tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz" dedi. Şiddet davaları hariç arabuluculuk sistemi gelecekTBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile hukukuyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Bakan Tunç şunları dile getirdi: Anlaşmalı boşanmalarda yenilik yapılacakTunç, aile arabulucularının, konusunda uzmanlardan oluşacağını, arabuluculukta anlaşma sağlanamadığında dava açılabileceğini söyledi.Anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesini istediklerini dile getiren Tunç, "Aile Yılı"nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.Teklif Ekim'e kalabilirBu konudaki teklifin ne zaman TBMM'ye sunulacağının sorulması üzerine Tunç, bu konuda takdirin, milletvekillerinde ve Meclis'te olduğunu ifade ederek, "Muhtemelen ekim ayına kalabilir." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/adalet-bakani-tunc-murat-calikin-tahliye-talebi-degerlendirilecek-1097113326.html

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yılmaz tunç, tbmm, adalet bakanı, boşanma, boşanma davası, arabuluculuk