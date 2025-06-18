Adalet Bakanı Tunç : Nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz
© AA / Serhat ÇağdaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu
© AA / Serhat Çağdaş
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Adalet Bakanı Tunç, aile hukukuyla ilgili düzenlemelerin kısa sürede TBMM'nin takdirine arz edileceğini belirtirken, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getirileceğini kaydetti.
Şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getireceklerini söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesini istediklerini dile getirdi. Bakan Tunç, "Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı, bunların arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle, tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Şiddet davaları hariç arabuluculuk sistemi gelecek
TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile hukukuyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenlemeler hakkında konuştu. Bakan Tunç şunları dile getirdi:
"Aile hukukuyla ilgili düzenlemeleri kısa süre içerisinde Meclisimizin takdirine arz edeceğiz. Özellikle boşanma davalarının uzun sürmemesi, kişilerin bir an önce bir sonraki hayatlarını kurabilmeleri, aile kurumunun zedelenmemesi, çocukların ve kadınların yıpranmaması açısından yeni bir dönem başlatmak istiyoruz. Bu da aile arabuluculuğu ile ilgili husus. Kadına şiddetle ilgili hususlar ayrı, bunların arabuluculuk kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ama diğer boşanma davaları ve bunların ferileriyle, tazminat, nafaka konularıyla ilgili olarak aile arabuluculuğu sistemini getirmeyi düşünüyoruz. Aile arabuluculuğunda, şiddet konusunu içermeyen aile hukuku anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma imkanı getireceğiz."
Anlaşmalı boşanmalarda yenilik yapılacak
Tunç, aile arabulucularının, konusunda uzmanlardan oluşacağını, arabuluculukta anlaşma sağlanamadığında dava açılabileceğini söyledi.
Anlaşmalı boşanma davalarında bir yıllık bekleme süresi kaldırılarak mağduriyetlerin önüne geçilmesini istediklerini dile getiren Tunç, "Aile Yılı"nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.
Teklif Ekim'e kalabilir
Bu konudaki teklifin ne zaman TBMM'ye sunulacağının sorulması üzerine Tunç, bu konuda takdirin, milletvekillerinde ve Meclis'te olduğunu ifade ederek, "Muhtemelen ekim ayına kalabilir." dedi.