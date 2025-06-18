https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/abdli-uzman-trump-kazanan-tarafta-olmak-icin-iranin-nukleer-silah-uretmedigi-gercegini-bir-kenara-1097127708.html

ABD'li uzman: Trump, kazanan tarafta olmak için İran'ın nükleer silah üretmediği gerçeğini bir kenara itti

ABD'li uzman: Trump, kazanan tarafta olmak için İran'ın nükleer silah üretmediği gerçeğini bir kenara itti

Sputnik Türkiye

Grossi ve Gabbard'ın İran'ın nükleer faaliyetleri konusunda aynı şeyleri, yani nükleer silah üretilmediğini söylediğini ancak bunun Trump tarafından göz ardı... 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T17:31+0300

2025-06-18T17:31+0300

2025-06-18T17:31+0300

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

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tulsi gabbard

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Uluslararası ilişkiler uzmanı Gilbert Doctorow, Sputnik'e verdiği demeçte, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi'nin söylediklerinin ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın birkaç ay önce Kongre'deki oturumlarda söyledikleriyle aynı olduğunu ve buna göre İran'ın askeri nükleer programını askıya aldığı 2003 yılından beri bomba üretmek için çalışma yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığını vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın ise iki gün önce Gabbard'ın ne düşündüğünü umursamadığını söyleyerek İran'ın nükleer silah geliştirmediği gerçeğini bir kenara ittiğini belirten Doctorow, Washington'un İsrail'in telkinleriyle hareket ettiğinin altını çizdi.Doctorow, "Başbakan Netanyahu bu konuda bastırıyor ve şimdi Trump da İsrail'in İran ordusunu yok ettiğini düşündüğü ve kazanan tarafta olmak istediği için buna ayak uyduruyor. Netanyahu bunu 30 yıldır söylüyor ama bu tamamen yanlış. O, Ortadoğu'da İsrail'in tek hegemon olmasını sağlamak için İran'ı yok etmek istiyor" dedi.UAEA Yönetim Kurulunda, İran'ın çağrılara rağmen yeterince işbirliği yapmadığı, yükümlülükleri arasında yer alan 'her türlü nükleer malzemenin bildirilmesi' konusunda üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmediği eleştirilerinin yer aldığı karar tasarısı, 19 oyla kabul edilmişti.UAEA ile azami boyutta işbirliği yaptığını savunan İran ise ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya öncülüğünde alınan kararın, teknik ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu ve UAEA Yönetim Kurulunun 'siyasi amaçlara dayalı bir araç olarak' kullanıldığını ifade etmişti.İran, karara tepki olarak güvenli bir yerde yeni bir uranyum zenginleştirme merkezi kurulacağını ve Fordo'daki eski nesil santrifüjlerin uranyumu daha hızlı zenginleştirecek yeni nesil santrifüjlerle değiştirileceğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/uaeanin-iran-raporu-politize-edildi-ve-saldirilarin-resmi-bahanesi-oldu-1097125289.html

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abd, donald trump, i̇ran, fransa, almanya, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), sputnik, rafael grossi, tulsi gabbard