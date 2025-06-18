https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/abd-ordusu-ayda-100-bin-mermi-uretim-planini-gerceklestiremeyecek-1097130274.html

‘ABD ordusu, ayda 100 bin mermi üretim planını gerçekleştiremeyecek’

‘ABD ordusu, ayda 100 bin mermi üretim planını gerçekleştiremeyecek’

Sputnik Türkiye

Defense One portalı, ABD ordusunun ekim ayına kadar ayda 100 bin mermi üretim planını gerçekleştiremeyeceğini ve gecikmenin birkaç ay süreceğini öne sürdü. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T19:09+0300

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top mermisi

üretim

ukrayna

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Portal, Ukrayna çatışmasının başlangıcından bu yana ABD kara kuvvetlerinin mermi üretimini 14 bin 500’den 40 bine çıkararak neredeyse üç kat artırdığını belirterek, ABD ordusunun gelecek yıl Ukrayna çatışması nedeniyle depolarda eksikliği hissedilen 155 mm kalibreli bir milyondan fazla top mermisi üretmeyi planladığını kaydetti.Portala konuşan ABD ordusundan Tümgeneral John Reim, “Yaptığımız yatırımların bir kısmının karşılığını ancak şimdi almaya başladık. Bu, umduğumuzdan biraz daha geç oldu, ancak bunlar büyük yatırımlardı ve hızlı hareket etmemiz gerekiyordu" dedi.Şubat 2024'te ABD ordusu, top mermisi üretimini geçen yılın ekim ayına kadar 60 bine, bu yılın nisan ayına kadar 75 bine ve bu yılın ekim ayına kadar 100 bine çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/ukraynada-bir-silah-fabrikasi-vuruldu-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1097059221.html

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abd, abd ordusu, top mermisi, üretim, ukrayna