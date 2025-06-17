https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rusyadan-g7-zirvesi-degerlendirmesi-baslica-sonuc-yaptirimlarin-verdigi-zararin-itirafi-oldu-1097082173.html

Rusya’dan G7 Zirvesi değerlendirmesi: 'Başlıca sonuç, yaptırımların verdiği zararın itirafı oldu'

Rusya’dan G7 Zirvesi değerlendirmesi: 'Başlıca sonuç, yaptırımların verdiği zararın itirafı oldu'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada’da yapılan G7 Zirvesi’nin başlıca sonucunun, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların yol açtığı milyarlarca dolarlık zararın... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T11:31+0300

2025-06-17T11:31+0300

2025-06-17T11:38+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, G7 Zirvesi'nin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Zaharova “G7 Zirvesi’nin başlıca sonucu, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların yol açtığı milyarlarca dolarlık zararın kabul edilmesi oldu” diye yazdı.Zaharova, Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların Batı ülkelerine zarar vermesiyle ilgili durumu ironik bir şekilde “kendi ayağına sıkmak” şeklinde nitelendirdi.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.

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