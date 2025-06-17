https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-icin-tahliye-karari-1097088479.html
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tahliye kararı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Özdağ hakkında 2 yıl 4 ay 3... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T14:20+0300
2025-06-17T14:20+0300
2025-06-17T14:30+0300
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ümit özdağ
zafer partisi
silivri cezaevi
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İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava, yoğun katılım ve salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Silivri Cezaevi 2 No’lu duruşma salonuna alındı. Saat 11.00’de başlayan duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.Savcıdan 7 yıla kadar ceza talebiDava kapsamında savcılık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay ile 7 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası talebinde bulundu. Savcılık mütalaasında, Özdağ'ın sözlerinin toplumda ayrımcılığı körüklediği savunuldu.Tahliye kararı verildiMahkeme heyeti, Özdağ’ın üzerine atılı suçu sabit bularak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Kararda, zincirleme suç işlendiği vurgulansa da Özdağ’ın tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye kararı alındı."Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 20 Ocak'ta gözaltına alınan Ümit Özdağ, daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/umit-ozdag-yeniden-hakim-karsisina-cikti-tutuklugunun-devami-talep-edildi-1097082293.html
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ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi
ümit özdağ, zafer partisi, silivri cezaevi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için tahliye kararı
14:20 17.06.2025 (güncellendi: 14:30 17.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, Özdağ hakkında 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası ve tahliyesine karar verdi.
İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava, yoğun katılım ve salon kapasitesinin yetersizliği nedeniyle Silivri Cezaevi 2 No’lu duruşma salonuna alındı. Saat 11.00’de başlayan duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.
Savcıdan 7 yıla kadar ceza talebi
Dava kapsamında savcılık, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 ay ile 7 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası talebinde bulundu. Savcılık mütalaasında, Özdağ'ın sözlerinin toplumda ayrımcılığı körüklediği savunuldu.
Mahkeme heyeti, Özdağ’ın üzerine atılı suçu sabit bularak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Kararda, zincirleme suç işlendiği vurgulansa da Özdağ’ın tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye kararı alındı.
"Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla 20 Ocak'ta gözaltına alınan Ümit Özdağ, daha sonra "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlanmıştı.