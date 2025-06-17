https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/umit-ozdag-yeniden-hakim-karsisina-cikti-tutuklugunun-devami-talep-edildi-1097082293.html
Ümit Özdağ yeniden hakim karşısına çıktı: Tutukluğunun devamı talep edildi
Ümit Özdağ yeniden hakim karşısına çıktı: Tutukluğunun devamı talep edildi
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını istedi. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T11:45+0300
2025-06-17T11:45+0300
2025-06-17T11:45+0300
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Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan bugün yeniden hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını talep etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Özdağ için savcı mütalaasında Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.11 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştıÖzdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, dava 17 Haziran'a ertelenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/mahkeme-umit-ozdagin-tutukluluguna-devam-karari-verdi-1096951455.html
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ümit özdağ, zafer partisi
ümit özdağ, zafer partisi
Ümit Özdağ yeniden hakim karşısına çıktı: Tutukluğunun devamı talep edildi
Ayrıntılar geliyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını istedi.
Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan bugün yeniden hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını talep etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Özdağ için savcı mütalaasında Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.
Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.
11 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştı
Özdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, dava 17 Haziran'a ertelenmişti.