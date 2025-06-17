https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/umit-ozdag-yeniden-hakim-karsisina-cikti-tutuklugunun-devami-talep-edildi-1097082293.html

Ümit Özdağ yeniden hakim karşısına çıktı: Tutukluğunun devamı talep edildi

Ümit Özdağ yeniden hakim karşısına çıktı: Tutukluğunun devamı talep edildi

Sputnik Türkiye

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını istedi. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T11:45+0300

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ümit özdağ

zafer partisi

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Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan bugün yeniden hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için savcı tutukluluğunun devamını talep etti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Özdağ için savcı mütalaasında Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.11 Haziran'da hakim karşısına çıkmıştıÖzdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, dava 17 Haziran'a ertelenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/mahkeme-umit-ozdagin-tutukluluguna-devam-karari-verdi-1096951455.html

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