https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/joe-biden-ile-gundeme-gelmisti-kemiklere-kadar-yayilan-prostat-kanseri-icin-erken-tani-imkansiz-1096783977.html

Joe Biden ile gündeme gelmişti: 'Kemiklere kadar yayılan prostat kanseri için erken tanı imkansız, tarama şart'

Joe Biden ile gündeme gelmişti: 'Kemiklere kadar yayılan prostat kanseri için erken tanı imkansız, tarama şart'

Sputnik Türkiye

Prostat kanseri, dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri. Öyle ki araştırmalara göre 2025’te ABD’de 313 binden fazla yeni vaka bekleniyor... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T11:16+0300

2025-06-04T11:16+0300

2025-06-04T11:16+0300

yaşam

abd

prostat kanseri

joe biden

kanser

prostat

üroloji

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Araştırmalara göre 2025 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 313 bin 780 yeni prostat kanseri vakası bekleniyor. Aynı yıl içinde hastalık nedeniyle 35 bin 770 erkeğin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. 2007 ile 2014 yılları arasında tarama oranlarındaki düşüşe paralel olarak azalan vaka sayıları ise 2014’ten bu yana yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Uzmanlar, tarama yaşının risk gruplarına göre 40'a kadar düşürülmesi gerektiğini vurgularken, her 8 erkekten 1’inin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif ve ileri evre bir prostat kanseri tanısı konduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtilmişti. Peki ileri evre prostat kanseri bu zamana kadar nasıl fark edilmedi? Bu zamana kadar belirti vermemesi normal mi? Prostat kanserinin belirtileri neler? İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi, Üroloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, Sputnik’e anlattı.Biden’ın ileri evre kanserin bu kadar geç fark edilmesi normal bir durum mu?Dr. Mehmet Yılmaz, Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın ileri evre kanserinin geç fark edilmesine ilişkin “İleri evre prostat kanseri, genelde metastazın oluşturduğu semptomlar üzerinden tanı alır. Yani prostat kanserinin organa spesifik çok fazla bir semptomu yoktur. Çok ileri dönemde idrardan kanama işeme güçlüğü gibi bulgular olabilir ancak genel olarak kemiklere olan yayılım ve ağrı ileri evrede temel semptomdur” dedi.‘Prostat kanseri, hastalığa spesifik belirti vermez’Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinin spesifik bir belirti vermediğini söyleyerek “Zaten tarama testleri belirti vermeyen ve belirti vermeden ilerleyen hastalıkların erken saptanması için kullanılır. Prostat kanserinin nadir alt tiplerinde de PSA salınımı, tanı testi olarak kullanımı kısıtladığı için belirti vermeden ilerleme riski her zaman vardır” dedi.‘Tanı koyabilmek için şüphelenmek gerekir’Yılmaz, tanı koymak için şuların gerekli olduğunu aktardı:Prostat kanserinden korunmak için nelere dikkat edilmeli?Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinden korunma yollarını sıraladı:“Prostat kanserinden korunmak için birtakım önlemler alınabilir ancak insanların değiştiremeyeceği yaş ırk ve cinsiyet gibi faktörler elimine edilemez. Doğal olarak yaş ve ırk tarama testlerinin başlanması için toplumlara göre farklılık arz eden protokoller oluşturmuştur. Mesela siyah ırkta tarama testlerine daha erken başlanmaktadır.”📌Daha az yağlı tüketilmeli🥦🍎Daha fazla bitki ve meyve tüketilmeli🍵Yeşil çay tüketimi artmalı🏃‍♂️💪Kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak🚭🍷 Alkol ve sigara tüketimini durdurmak☀️🦴Vücudun ihtiyacı olan D vitamini oranını yükseltmek📌Aktif bir cinsel yaşam devam ettirmek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/prostat-kanserinin-erken-teshisinde-umut-verici-gelisme-evde-tukuruk-testiyle-belirlenebilecek-1095284825.html

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abd, prostat kanseri, joe biden, kanser, prostat, üroloji