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Joe Biden ile gündeme gelmişti: 'Kemiklere kadar yayılan prostat kanseri için erken tanı imkansız, tarama şart'
Joe Biden ile gündeme gelmişti: 'Kemiklere kadar yayılan prostat kanseri için erken tanı imkansız, tarama şart'
Sputnik Türkiye
Prostat kanseri, dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri. Öyle ki araştırmalara göre 2025’te ABD’de 313 binden fazla yeni vaka bekleniyor... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T11:16+0300
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yaşam
abd
prostat kanseri
joe biden
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prostat
üroloji
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Araştırmalara göre 2025 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 313 bin 780 yeni prostat kanseri vakası bekleniyor. Aynı yıl içinde hastalık nedeniyle 35 bin 770 erkeğin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. 2007 ile 2014 yılları arasında tarama oranlarındaki düşüşe paralel olarak azalan vaka sayıları ise 2014’ten bu yana yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Uzmanlar, tarama yaşının risk gruplarına göre 40'a kadar düşürülmesi gerektiğini vurgularken, her 8 erkekten 1’inin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif ve ileri evre bir prostat kanseri tanısı konduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtilmişti. Peki ileri evre prostat kanseri bu zamana kadar nasıl fark edilmedi? Bu zamana kadar belirti vermemesi normal mi? Prostat kanserinin belirtileri neler? İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi, Üroloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, Sputnik’e anlattı.Biden’ın ileri evre kanserin bu kadar geç fark edilmesi normal bir durum mu?Dr. Mehmet Yılmaz, Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın ileri evre kanserinin geç fark edilmesine ilişkin “İleri evre prostat kanseri, genelde metastazın oluşturduğu semptomlar üzerinden tanı alır. Yani prostat kanserinin organa spesifik çok fazla bir semptomu yoktur. Çok ileri dönemde idrardan kanama işeme güçlüğü gibi bulgular olabilir ancak genel olarak kemiklere olan yayılım ve ağrı ileri evrede temel semptomdur” dedi.‘Prostat kanseri, hastalığa spesifik belirti vermez’Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinin spesifik bir belirti vermediğini söyleyerek “Zaten tarama testleri belirti vermeyen ve belirti vermeden ilerleyen hastalıkların erken saptanması için kullanılır. Prostat kanserinin nadir alt tiplerinde de PSA salınımı, tanı testi olarak kullanımı kısıtladığı için belirti vermeden ilerleme riski her zaman vardır” dedi.‘Tanı koyabilmek için şüphelenmek gerekir’Yılmaz, tanı koymak için şuların gerekli olduğunu aktardı:Prostat kanserinden korunmak için nelere dikkat edilmeli?Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinden korunma yollarını sıraladı:“Prostat kanserinden korunmak için birtakım önlemler alınabilir ancak insanların değiştiremeyeceği yaş ırk ve cinsiyet gibi faktörler elimine edilemez. Doğal olarak yaş ve ırk tarama testlerinin başlanması için toplumlara göre farklılık arz eden protokoller oluşturmuştur. Mesela siyah ırkta tarama testlerine daha erken başlanmaktadır.”📌Daha az yağlı tüketilmeli🥦🍎Daha fazla bitki ve meyve tüketilmeli🍵Yeşil çay tüketimi artmalı🏃‍♂️💪Kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak🚭🍷 Alkol ve sigara tüketimini durdurmak☀️🦴Vücudun ihtiyacı olan D vitamini oranını yükseltmek📌Aktif bir cinsel yaşam devam ettirmek
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abd, prostat kanseri, joe biden, kanser, prostat, üroloji
abd, prostat kanseri, joe biden, kanser, prostat, üroloji

Joe Biden ile gündeme gelmişti: 'Kemiklere kadar yayılan prostat kanseri için erken tanı imkansız, tarama şart'

11:16 04.06.2025
© FotoğrafProstat
Prostat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Fotoğraf
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Özel
Prostat kanseri, dünya genelinde erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri. Öyle ki araştırmalara göre 2025’te ABD’de 313 binden fazla yeni vaka bekleniyor. Eski ABD Başkanı Joe Biden’a ise ileri evre ve agresif prostat kanseri tanısı kondu, hastalık kemiklere yayıldı. Peki bu kadar ilerlemişken nasıl fark edilmedi? Belirti vermemesi mümkün mü?
Araştırmalara göre 2025 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 313 bin 780 yeni prostat kanseri vakası bekleniyor. Aynı yıl içinde hastalık nedeniyle 35 bin 770 erkeğin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. 2007 ile 2014 yılları arasında tarama oranlarındaki düşüşe paralel olarak azalan vaka sayıları ise 2014’ten bu yana yılda yüzde 3 oranında artış gösteriyor. Uzmanlar, tarama yaşının risk gruplarına göre 40'a kadar düşürülmesi gerektiğini vurgularken, her 8 erkekten 1’inin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riski taşıdığına dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda ise Eski ABD Başkanı Joe Biden'a agresif ve ileri evre bir prostat kanseri tanısı konduğu ve kanserin kemiklerine yayıldığı belirtilmişti. Peki ileri evre prostat kanseri bu zamana kadar nasıl fark edilmedi? Bu zamana kadar belirti vermemesi normal mi? Prostat kanserinin belirtileri neler? İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi, Üroloji Uzmanı Mehmet Yılmaz, Sputnik’e anlattı.

Biden’ın ileri evre kanserin bu kadar geç fark edilmesi normal bir durum mu?

Dr. Mehmet Yılmaz, Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın ileri evre kanserinin geç fark edilmesine ilişkin İleri evre prostat kanseri, genelde metastazın oluşturduğu semptomlar üzerinden tanı alır. Yani prostat kanserinin organa spesifik çok fazla bir semptomu yoktur. Çok ileri dönemde idrardan kanama işeme güçlüğü gibi bulgular olabilir ancak genel olarak kemiklere olan yayılım ve ağrı ileri evrede temel semptomdur” dedi.
“Prostat kanseri için PSA tarama testi, kan testi olarak en başta önerilen markerlar arasında yer almaktadır. Ancak her kanser tipinde yüksek pozitifliği saptanmayabiliyor. Bahsi geçen prostat kanserinin alt histolojik tipleri, daha agresif seyir göstermekte, daha hızlı yayılım yapmakta, doğal olarak da tanısı ileri evrede saptanmakta.”
© AP Photo / Mandel NganABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi
ABD Başkanı Biden son kez Amerikan halkına seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AP Photo / Mandel Ngan

‘Prostat kanseri, hastalığa spesifik belirti vermez’

Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinin spesifik bir belirti vermediğini söyleyerek “Zaten tarama testleri belirti vermeyen ve belirti vermeden ilerleyen hastalıkların erken saptanması için kullanılır. Prostat kanserinin nadir alt tiplerinde de PSA salınımı, tanı testi olarak kullanımı kısıtladığı için belirti vermeden ilerleme riski her zaman vardır” dedi.

‘Tanı koyabilmek için şüphelenmek gerekir’

Yılmaz, tanı koymak için şuların gerekli olduğunu aktardı:
“Tanı koyabilmek için öncelikle şüphelenmek gerekir. PSA değeri yükselmeyen hastada dijital rektal muayene ya da prostat MR gibi yöntemler akla gelmeyebilir. Prostat kanseri taraması, 10 yıllık yaşam beklentisi olan hastalarda önerilmektedir yani genel durumu bu hastalığın tedavisini kaldıracak seviyede güçlü fit hasta gerektirmektedir. Tabii söz konusu Amerikan Başkanı veya herhangi bir üst düzey yetkili olunca sağlık taramalarının ya da hastalıkla ilgili şüphelenmenin daha rijit olması ve bu tip ekstraların gözden kaçmaması gerekirdi.”
© FotoğrafDr. Mehmet Yılmaz
Dr. Mehmet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Fotoğraf

Prostat kanserinden korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Dr. Mehmet Yılmaz, prostat kanserinden korunma yollarını sıraladı:
“Prostat kanserinden korunmak için birtakım önlemler alınabilir ancak insanların değiştiremeyeceği yaş ırk ve cinsiyet gibi faktörler elimine edilemez. Doğal olarak yaş ve ırk tarama testlerinin başlanması için toplumlara göre farklılık arz eden protokoller oluşturmuştur. Mesela siyah ırkta tarama testlerine daha erken başlanmaktadır.”
📌Daha az yağlı tüketilmeli
🥦🍎Daha fazla bitki ve meyve tüketilmeli
🍵Yeşil çay tüketimi artmalı
🏃‍♂️💪Kilo vermek, düzenli egzersiz yapmak
🚭🍷 Alkol ve sigara tüketimini durdurmak
☀️🦴Vücudun ihtiyacı olan D vitamini oranını yükseltmek
📌Aktif bir cinsel yaşam devam ettirmek
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2025
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