https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/mahkeme-umit-ozdagin-tutukluluguna-devam-karari-verdi-1096951455.html
Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi
Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi
Sputnik Türkiye
Hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-11T16:43+0300
2025-06-11T16:43+0300
2025-06-11T16:57+0300
türki̇ye
ümit özdağ
zafer partisi
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçlanan Ümit Özdağ tahliye edilmedi. Dava 17 Haziran'a ertelendi. İkinci duruşma 17 Haziran'da görülecekSilivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 17 Haziran'a ertelendi.Savcı 4.5 yıla kadar hapis istediÖzdağ hakkında,1.5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti. Savcı mütaalasında ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umit-ozdag-hakkinda-savci-mutalaa-verdi-45-yil-hapis-cezasi-ve-belli-haklardan-yoksun-birakilmasini-1096949691.html
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Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi
16:43 11.06.2025 (güncellendi: 16:57 11.06.2025)
Hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçlanan Ümit Özdağ tahliye edilmedi. Dava 17 Haziran'a ertelendi.
İkinci duruşma 17 Haziran'da görülecek
Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 17 Haziran'a ertelendi.
Savcı 4.5 yıla kadar hapis istedi
Özdağ hakkında,1.5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti. Savcı mütaalasında ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanmasını istedi.