https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/mahkeme-umit-ozdagin-tutukluluguna-devam-karari-verdi-1096951455.html

Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi

Mahkeme Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verdi

Sputnik Türkiye

Hakim karşısına çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi. 11.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-11T16:43+0300

2025-06-11T16:43+0300

2025-06-11T16:57+0300

türki̇ye

ümit özdağ

zafer partisi

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079675828_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_3909601177a32c36d86b05679c926e29.jpg

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı verildi. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçlanan Ümit Özdağ tahliye edilmedi. Dava 17 Haziran'a ertelendi. İkinci duruşma 17 Haziran'da görülecekSilivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 17 Haziran'a ertelendi.Savcı 4.5 yıla kadar hapis istediÖzdağ hakkında,1.5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti. Savcı mütaalasında ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250611/umit-ozdag-hakkinda-savci-mutalaa-verdi-45-yil-hapis-cezasi-ve-belli-haklardan-yoksun-birakilmasini-1096949691.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ümit özdağ, ümit özdağ tahliye edildi mi, ümit özdağ tutuklu mu, ümit özdağ mahkeme, ümit özdağ zafer partisi, ümit özdağ suçu