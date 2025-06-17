https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ukrayna-ilk-adimi-atti-abdyle-maden-anlasmasi-hayata-geciriliyor-1097074865.html

Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor

Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna yönetiminin, ABD ile bir aydan uzun süre önce imzalanan maden anlaşması kapsamındaki ilk somut proje olan ülkenin lityum yataklarından birini... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T07:32+0300

2025-06-17T07:32+0300

2025-06-17T07:29+0300

dünya

abd

ukrayna

maden

madencilik

lityum

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101330/93/1013309360_0:158:3360:2048_1920x0_80_0_0_b7777e1ef0c24f192a9830ae1f69a90c.jpg

The New York Times gazetesinin iki Ukraynalı kaynaktan aktardığına göre, Ukrayna hükümeti Pazartesi günü Dobra yatağında lityum madenciliği için bir ihale açılmasına yönelik önerileri hazırlamaya başlamayı kabul etti. Bu yatak, kritik maden kaynakları alanında stratejik ortaklığa ilişkin yeni anlaşma kapsamında öncelikli olarak değerlendiriliyor.Potansiyel teklif sahipleri arasında enerji şirketi TechMet (kısmen ABD hükümetine ait) ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li milyarder Ronald Lauder'in de aralarında bulunduğu bir yatırımcılar konsorsiyumu yer alıyor. Konsorsiyum 2023'ten bu yana Dobra sahasına erişimin açılması için bastırıyor.Daha önce varılan anlaşmaya göre, madenlerin çıkarılmasından elde edilecek gelirin yarısı ABD ve Ukrayna arasında kurulacak ortak bir yatırım fonuna aktarılacak. Bu fonların Ukrayna ekonomisine yeniden yatırılması planlanıyor. Bununla birlikte ABD kârdan pay alacak. Başkan Trump bu planı “yardımın geri dönüşü” olarak nitelendirdi.Gazeteye göre ihale, yatırımların uzun vadeli istikrarını ve anlaşmazlık durumunda uluslararası tahkimi sağlayacak bir üretim paylaşım anlaşması formatında gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/canli-iran-israil-catismasinin-5-gunu-karsilikli-hava-saldirilari-devam-ederken-abd-kuvvetlerini-1097073715.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, maden, madencilik, lityum, donald trump