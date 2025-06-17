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Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor
Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna yönetiminin, ABD ile bir aydan uzun süre önce imzalanan maden anlaşması kapsamındaki ilk somut proje olan ülkenin lityum yataklarından birini... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T07:32+0300
2025-06-17T07:29+0300
dünya
abd
ukrayna
maden
madencilik
lityum
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The New York Times gazetesinin iki Ukraynalı kaynaktan aktardığına göre, Ukrayna hükümeti Pazartesi günü Dobra yatağında lityum madenciliği için bir ihale açılmasına yönelik önerileri hazırlamaya başlamayı kabul etti. Bu yatak, kritik maden kaynakları alanında stratejik ortaklığa ilişkin yeni anlaşma kapsamında öncelikli olarak değerlendiriliyor.Potansiyel teklif sahipleri arasında enerji şirketi TechMet (kısmen ABD hükümetine ait) ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li milyarder Ronald Lauder'in de aralarında bulunduğu bir yatırımcılar konsorsiyumu yer alıyor. Konsorsiyum 2023'ten bu yana Dobra sahasına erişimin açılması için bastırıyor.Daha önce varılan anlaşmaya göre, madenlerin çıkarılmasından elde edilecek gelirin yarısı ABD ve Ukrayna arasında kurulacak ortak bir yatırım fonuna aktarılacak. Bu fonların Ukrayna ekonomisine yeniden yatırılması planlanıyor. Bununla birlikte ABD kârdan pay alacak. Başkan Trump bu planı “yardımın geri dönüşü” olarak nitelendirdi.Gazeteye göre ihale, yatırımların uzun vadeli istikrarını ve anlaşmazlık durumunda uluslararası tahkimi sağlayacak bir üretim paylaşım anlaşması formatında gerçekleştirilecek.
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abd, ukrayna, maden, madencilik, lityum, donald trump
abd, ukrayna, maden, madencilik, lityum, donald trump

Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor

07:32 17.06.2025
© SputnikKiev'deki Bağımsızlık Meydanı
Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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Ukrayna yönetiminin, ABD ile bir aydan uzun süre önce imzalanan maden anlaşması kapsamındaki ilk somut proje olan ülkenin lityum yataklarından birini geliştirmeye başlamak için ilk adımları onayladığı belirtildi.
The New York Times gazetesinin iki Ukraynalı kaynaktan aktardığına göre, Ukrayna hükümeti Pazartesi günü Dobra yatağında lityum madenciliği için bir ihale açılmasına yönelik önerileri hazırlamaya başlamayı kabul etti. Bu yatak, kritik maden kaynakları alanında stratejik ortaklığa ilişkin yeni anlaşma kapsamında öncelikli olarak değerlendiriliyor.
Potansiyel teklif sahipleri arasında enerji şirketi TechMet (kısmen ABD hükümetine ait) ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen ABD'li milyarder Ronald Lauder'in de aralarında bulunduğu bir yatırımcılar konsorsiyumu yer alıyor. Konsorsiyum 2023'ten bu yana Dobra sahasına erişimin açılması için bastırıyor.
Daha önce varılan anlaşmaya göre, madenlerin çıkarılmasından elde edilecek gelirin yarısı ABD ve Ukrayna arasında kurulacak ortak bir yatırım fonuna aktarılacak. Bu fonların Ukrayna ekonomisine yeniden yatırılması planlanıyor. Bununla birlikte ABD kârdan pay alacak. Başkan Trump bu planı “yardımın geri dönüşü” olarak nitelendirdi.
Gazeteye göre ihale, yatırımların uzun vadeli istikrarını ve anlaşmazlık durumunda uluslararası tahkimi sağlayacak bir üretim paylaşım anlaşması formatında gerçekleştirilecek.
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