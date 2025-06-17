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Türkiye'de ilk kez yapıldı: Diyabet hastası kedi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu
Türkiye'de ilk kez yapıldı: Diyabet hastası kedi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu
Sputnik Türkiye
İzmir'de diyabet tanısı konulan Mars isimli kedi, kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T15:20+0300
2025-06-17T15:20+0300
yaşam
kedi
i̇zmir
diyabet
diyabetli kedi
kök hücre
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İzmir'de sokakta bitkin halde bulunan ve kontrolleri sırasında 'diyabet' teşhisi konulan Mars isimli kedi, 1.5 yıl önce yapılan kök hücre nakliyle diyabetten kurtuldu. Yöntemin ilk kez hayvanlarda denendiğini söyleyen Veteriner Hekim Burak Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.Sokakta bulundu ölümden kurtulduKarabağlar ilçesinde yaşayan biyoloji öğretmeni Gurbet Aslantürk, 2 yıl önce sokakta bitkin halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Aslantürk, tetkiklerde diyabet tanısı konulan "Mars" adını verdiği kediyi sahiplendi. Veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu ile İbrahim Süner, kedinin tedavisi için kök hücre yöntemine karar verdi. Kök hücre bankasından alınan hücrenin nakledildiği "Mars", yaklaşık 1,5 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.Bu yöntem ilk kez denendiVeteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, kendi laboratuvarlarında hayvanlardan alınan dokuları muhafaza ettiklerini, ihtiyaç halinde kök hücre olarak naklettiklerini anlattı. Daha önce kök hücre uygulamasıyla diyabetin düzeltildiğine ilişkin hiçbir verinin bulunmadığını belirten Antakyalıoğlu, bu yöntemi ilk kez denediklerini söyledi.Bu sayede diyabetli hayvanların tedavisinde kök hücre yönteminin işe yaradığını belirlediklerini aktaran Antakyalıoğlu, "Kök hücre bankamızda hazır olan hücrelerden birini alıp Mars'ta kullandık. Mars iyileştikten sonra batın içi yağını aldık. Kök hücre bankasında kök hücrelerini üretip bankaya koyduk. Denedik ve çok güzel bir sonuç aldık. Biz bu uygulamayı yaptıktan birkaç ay sonra dünyada ilk kez Çin'de bir insanda tip 1 diyabeti düzelttiler. Veteriner hekimliğe de biz bir şekilde artık bu tedaviyi sokmuş olduk." dedi.Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/avrupa-ilac-kurumu-acikladi-dunyaca-unlu-diyabet-ve-zayiflama-ilaclarinda-gorme-kaybina-yol-acan-1096848504.html
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kedi, i̇zmir, diyabet, diyabetli kedi, kök hücre
kedi, i̇zmir, diyabet, diyabetli kedi, kök hücre

Türkiye'de ilk kez yapıldı: Diyabet hastası kedi kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu

15:20 17.06.2025
kedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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İzmir'de diyabet tanısı konulan Mars isimli kedi, kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu.
İzmir'de sokakta bitkin halde bulunan ve kontrolleri sırasında 'diyabet' teşhisi konulan Mars isimli kedi, 1.5 yıl önce yapılan kök hücre nakliyle diyabetten kurtuldu. Yöntemin ilk kez hayvanlarda denendiğini söyleyen Veteriner Hekim Burak Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.
kedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
kedi

Sokakta bulundu ölümden kurtuldu

Karabağlar ilçesinde yaşayan biyoloji öğretmeni Gurbet Aslantürk, 2 yıl önce sokakta bitkin halde bulduğu kediyi veterinere götürdü. Aslantürk, tetkiklerde diyabet tanısı konulan "Mars" adını verdiği kediyi sahiplendi. Veteriner hekimler Burak Antakyalıoğlu ile İbrahim Süner, kedinin tedavisi için kök hücre yöntemine karar verdi. Kök hücre bankasından alınan hücrenin nakledildiği "Mars", yaklaşık 1,5 yıl sonra eski sağlığına kavuştu.
kedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
kedi

Bu yöntem ilk kez denendi

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu, kendi laboratuvarlarında hayvanlardan alınan dokuları muhafaza ettiklerini, ihtiyaç halinde kök hücre olarak naklettiklerini anlattı. Daha önce kök hücre uygulamasıyla diyabetin düzeltildiğine ilişkin hiçbir verinin bulunmadığını belirten Antakyalıoğlu, bu yöntemi ilk kez denediklerini söyledi.
Bu sayede diyabetli hayvanların tedavisinde kök hücre yönteminin işe yaradığını belirlediklerini aktaran Antakyalıoğlu, "Kök hücre bankamızda hazır olan hücrelerden birini alıp Mars'ta kullandık. Mars iyileştikten sonra batın içi yağını aldık. Kök hücre bankasında kök hücrelerini üretip bankaya koyduk. Denedik ve çok güzel bir sonuç aldık. Biz bu uygulamayı yaptıktan birkaç ay sonra dünyada ilk kez Çin'de bir insanda tip 1 diyabeti düzelttiler. Veteriner hekimliğe de biz bir şekilde artık bu tedaviyi sokmuş olduk." dedi.
kedi
kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
kedi
Antakyalıoğlu, Mars'ın, ilk geldiğinde "ölüm döşeğinde" olduğunu ancak şimdi yapılan kök hücre nakli sayesinde hayatını sağlıklı şekilde sürdürdüğünü dile getirdi.
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2025
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