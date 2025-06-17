https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/turk-halk-muzigi-sanatcisi-mehmet-erenler-hayatini-kaybetti-1097084895.html

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

mehmet erenler kim

2025-06-17T12:42+0300

2025-06-17T12:42+0300

2025-06-17T12:42+0300

türki̇ye

trt

mehmet erenler

türk halk müziği

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Türk halk müziği önemli bir imse daha veda etti.Mehmet Erenler hayatını kaybettiÇocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören klasik bağlama virtüözü Erenler'in organ yetmezliği sonucu vefat ettiğini belirtti.Erenler'in cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.Mehmet Erenler kimdir?Ankara'da 1946'da dünyaya gelen Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başladı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı.TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.Mehmet Erenler, 1980'de kendi isteğiyle atandığı İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı ve koro şefliği görevlerini üstlendi.Yurt içinde ve dışında birçok konser ve seminer veren sanatçı, çeşitli üniversitelerde dersler sunup çok sayıda sanatçı yetiştirdi.Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, özellikle "açış" adı verilen serbest ölçülü doğaçlama çalış geleneğinin teknik hakimiyeti, duyarlılığı, yaratıcılığı ve birikimiyle dinleyicilerin beğenisini kazandı.TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

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türk halk müziği sanatçısı mehmet erenler hayatını kaybetti, mehmet erenler, mehmet erenler kim