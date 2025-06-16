https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/baris-manconun-kiz-kardesi-inci-manco-hayatini-kaybetti-1097070845.html
Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da vefat etti. İlbay'ın, İstanbul Karacaahmet... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T20:15+0300
2025-06-16T20:15+0300
2025-06-16T20:15+0300
türki̇ye
barış manço
vefat
cenaze
cenaze töreni
cenaze namazı
cenaze evi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097070673_0:117:750:539_1920x0_80_0_0_97492058aae02a2ce7ceb24fc2b2499b.jpg
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken, İlbay’ın cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. Sanat camiası ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, Manço ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. İlbay, eğitimci kimliğiyle de tanınıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/baris-manconun-hatirasi-turkiyeye-geldi-efsane-ismin-arabasi-avmde-sergiye-cikti-1096982052.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/10/1097070673_15:0:734:539_1920x0_80_0_0_0bba84a110752f2034737641dc9bf917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
barış manço, vefat, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi
barış manço, vefat, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi
Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti
Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da vefat etti. İlbay'ın, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi. Barış Manço'nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.
Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.
Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken, İlbay’ın cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. Sanat camiası ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, Manço ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. İlbay, eğitimci kimliğiyle de tanınıyordu.