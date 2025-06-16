https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/baris-manconun-kiz-kardesi-inci-manco-hayatini-kaybetti-1097070845.html

Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti

Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Barış Manço'nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara'da vefat etti. İlbay'ın, İstanbul Karacaahmet... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T20:15+0300

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türki̇ye

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Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında Ankara’da yaşamını yitirdi.Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı sosyal medya hesabından vefat haberini duyururken, İlbay’ın cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi. Sanat camiası ve sevenleri derin bir üzüntü yaşarken, Manço ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. İlbay, eğitimci kimliğiyle de tanınıyordu.

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Sputnik Türkiye

barış manço, vefat, cenaze, cenaze töreni, cenaze namazı, cenaze evi