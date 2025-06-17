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Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: Toplantı basına kapalı yapıldı
Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: Toplantı basına kapalı yapıldı
Sputnik Türkiye
Trump'ın ulusal güvenlik konseyiyle toplantısı sona erdiBasına kapalı gerçekleşen toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Donald Trump'ın bugün... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T23:22+0300
2025-06-17T23:22+0300
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir topalntı gerçekleştirdi.Toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme de gelmedi.Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarında, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan tehdit etmişti.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/almanya-basbakani-merz-israil-irana-karsi-hepimiz-icin-pis-isi-yapiyor-1097097211.html
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abd, donald trump, i̇ran, i̇srail
abd, donald trump, i̇ran, i̇srail

Trump ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi: Toplantı basına kapalı yapıldı

23:22 17.06.2025
© AP Photo / Alex BrandonUS President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington.
US President Donald Trump on April 24, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Trump'ın ulusal güvenlik konseyiyle toplantısı sona erdiBasına kapalı gerçekleşen toplantıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Donald Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme gelmedi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir topalntı gerçekleştirdi.
Toplantıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Trump'ın bugün basın mensuplarına bir değerlendirme yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir bilgilendirme de gelmedi.
Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımlarında, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yerini tam olarak bildiklerini ancak şimdilik kendisini hedef almadıklarını ifade ederek, İran'ı açıktan tehdit etmişti.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 13 Haziran gecesi geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı. Bu operasyon kapsamında askeri hedefler ile İran’ın nükleer programının yürütüldüğü bölgeler vurulmuştu.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı da dahil olmak üzere bazı üst düzey İranlı askeri yetkililer ile nükleer bilim adamlarının öldürüldüğü Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı dalgası düzenlemiş, Natanz ve Fordo’daki nükleer tesisler ile İran’ın çeşitli askeri mevzileri de hedef alınmıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, vatandaşlarına gönderdiği mesajda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını bir suç olarak nitelendirerek İsrail'i “acı ve korkunç bir akıbetin” beklediğini söylemişti.
Devrim Muhafızları ise İsrail’in saldırılarına karşılık olarak İslam Cumhuriyeti’nin ‘Gerçek Söz 3’ operasyonunu başlattığını duyurmuştu.
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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