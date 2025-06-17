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Talimat Putin'den: Şoygu, Kim'le görüşmek üzere sene başından beri üçüncü kez Kuzey Kore'de
Talimat Putin'den: Şoygu, Kim'le görüşmek üzere sene başından beri üçüncü kez Kuzey Kore'de
Sputnik Türkiye
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliği son dönemde giderek yoğunlaşırken iki ülkenin üst düzey isimleri arasındaki temaslar da hız kazandı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T10:47+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, çalışma ziyareti için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.Şoygu'nun 2025'teki üçüncü Pyongyang ziyaretinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konuları ele alacağı bildirildi.Görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel talimatı üzerine gerçekleştiriliyor.Şoygu, son olarak 4 Haziran'da Pyongyang'a giderek Kim'le görüşmüştü.Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve çeşitli alanlardaki karşılıklı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel durumla ilgili geniş görüş alışverişinde bulunuldu ve “pozisyonların tam olarak örtüştüğü” teyit edilmişti.Kim Jong-un’un, Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunmada “zaferlerine zafer katmaya devam edeceğine” dair umut ve güvenini dile getirdiği aktarılmıştı.Kuzey Kore lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümeti, ordusu ve halkına selamını iletmişti.
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haberler, şoygu, vladimir putin, pyongyang, rusya, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong-un
haberler, şoygu, vladimir putin, pyongyang, rusya, kuzey kore, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong-un

Talimat Putin'den: Şoygu, Kim'le görüşmek üzere sene başından beri üçüncü kez Kuzey Kore'de

10:47 17.06.2025
© Fotoğraf : ЦТАКСергей Шойгу и Ким Чен Ын
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Fotoğraf : ЦТАК
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Rusya ve Kuzey Kore arasındaki işbirliği son dönemde giderek yoğunlaşırken iki ülkenin üst düzey isimleri arasındaki temaslar da hız kazandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, çalışma ziyareti için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.

Şoygu'nun 2025'teki üçüncü Pyongyang ziyaretinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması hükümlerinin uygulanmasına ilişkin konuları ele alacağı bildirildi.

Görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel talimatı üzerine gerçekleştiriliyor.

Şoygu, son olarak 4 Haziran'da Pyongyang'a giderek Kim'le görüşmüştü.

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ve çeşitli alanlardaki karşılıklı işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, Ukrayna kriziyle ilgili gelişmelerin yanı sıra, uluslararası ve bölgesel durumla ilgili geniş görüş alışverişinde bulunuldu ve “pozisyonların tam olarak örtüştüğü” teyit edilmişti.
Kim Jong-un’un, Rusya'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenlik çıkarlarını savunmada “zaferlerine zafer katmaya devam edeceğine” dair umut ve güvenini dile getirdiği aktarılmıştı.
Kuzey Kore lideri ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya hükümeti, ordusu ve halkına selamını iletmişti.
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