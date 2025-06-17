https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emlak-ilanlarinda-ucretler-gundemde-fahis-fiyat-artisina-duzenleme-geliyor-1097075794.html

Emlak ilanlarında ücretler gündemde: Fahiş fiyat artışına düzenleme geliyor

Emlak ilanlarında ücretler gündemde: Fahiş fiyat artışına düzenleme geliyor

Sputnik Türkiye

Online ilan platformları, emlakçılardan yıllık 200 bin TL, bireysel kullanıcıdan ilan başına 3 bin TL talep ediyor. Fahiş fiyatlar sonrası ilanlara tavan ücret getirilmesi gündemde. Sektör temsilcileri düzenleme bekliyor.

2025-06-17T08:17+0300

2025-06-17T08:17+0300

2025-06-17T08:17+0300

yaşam

emlak

emlak konut

emlak fiyatları

i̇lan

basın i̇lan kurumu (bi̇k)

satılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/04/1094181543_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_96f0c5728aeef6dbd68dd1a9d2657af5.jpg

Online (çevrimiçi) ilan siteleri, son 5 yılda ilan başına aldıkları ücretleri 25 kata kadar artırdı. Bu durum hem emlakçılar hem de bireysel ilan verenler için ciddi bir maddi yüke dönüştü.2020 yılında emlakçılara yıllık 8 bin TL’ye sundukları ilan paketleri bugün 200 bin TL’ye kadar çıktı. Bireysel ilan verenlerden ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor.İlan ücreti kiracıya yansıyorÖrneğin evini 15 bin TL’ye kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, 3 bin TL ilan ücreti ödüyor. Bu masraf, artık bazı ev sahipleri tarafından kiracıdan talep edilmeye başlandı.‘Maliyetleri derinden etkiliyor’Yüksek ilan ücretleri nedeniyle ilanlara tavan fiyat getirilmesi gündemde. Süreci Milliyet gazetesine değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:‘Emlakçıların tavan ücret talebi var’Özelmacıklı, 200 ilan veren bir emlakçının bugün yaklaşık 85 bin TL ödediğini, bu rakamın 2024’te 42 bin TL, 2023’te 21 bin TL, 2022’de 8 bin TL ve 2021’de 4.250 TL olduğunu belirtti.“Emlak işletmeleri her ilana koydukları yeri satamadıkları için emlak işletmelerinin tavan düzenlemesi talebi var. Burada internet ilan portallarının yaptıkları fiyat artışlarının fahiş olduğu ve bu nedenle artışlara bir sınırlandırma getirilmesiyle ilgili görüşler Bakanlığa iletiliyor. Bu konuda bir adım atılmasını bizler de bekliyoruz.”‘Bazı ilan portalları kapandı’Sektörde eskiden 5-6 farklı ilan portalı varken, artık bu sayı azaldı. Özelmacıklı konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiralik-veya-satilik-konutlarda-kapora-dolandiriciligi-ev-ilanlarinda-elektronik-dogrulama-sistemi-1096764300.html

i̇lan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

online ilan ücretleri, ilan siteleri zam, emlak ilanı tavan fiyat, emlakçılara yüksek komisyon, bireysel ilan ücreti, ilan başına 3 bin tl, konut ilan maliyeti, emlak sektörü zam tepkisi, ilan portalları düzenleme, gayrimenkul uzmanı açıklama