https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/emlak-ilanlarinda-ucretler-gundemde-fahis-fiyat-artisina-duzenleme-geliyor-1097075794.html
Emlak ilanlarında ücretler gündemde: Fahiş fiyat artışına düzenleme geliyor
Emlak ilanlarında ücretler gündemde: Fahiş fiyat artışına düzenleme geliyor
Sputnik Türkiye
Online ilan platformları, emlakçılardan yıllık 200 bin TL, bireysel kullanıcıdan ilan başına 3 bin TL talep ediyor. Fahiş fiyatlar sonrası ilanlara tavan ücret getirilmesi gündemde. Sektör temsilcileri düzenleme bekliyor.
2025-06-17T08:17+0300
2025-06-17T08:17+0300
2025-06-17T08:17+0300
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Online (çevrimiçi) ilan siteleri, son 5 yılda ilan başına aldıkları ücretleri 25 kata kadar artırdı. Bu durum hem emlakçılar hem de bireysel ilan verenler için ciddi bir maddi yüke dönüştü.2020 yılında emlakçılara yıllık 8 bin TL’ye sundukları ilan paketleri bugün 200 bin TL’ye kadar çıktı. Bireysel ilan verenlerden ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor.İlan ücreti kiracıya yansıyorÖrneğin evini 15 bin TL’ye kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, 3 bin TL ilan ücreti ödüyor. Bu masraf, artık bazı ev sahipleri tarafından kiracıdan talep edilmeye başlandı.‘Maliyetleri derinden etkiliyor’Yüksek ilan ücretleri nedeniyle ilanlara tavan fiyat getirilmesi gündemde. Süreci Milliyet gazetesine değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:‘Emlakçıların tavan ücret talebi var’Özelmacıklı, 200 ilan veren bir emlakçının bugün yaklaşık 85 bin TL ödediğini, bu rakamın 2024’te 42 bin TL, 2023’te 21 bin TL, 2022’de 8 bin TL ve 2021’de 4.250 TL olduğunu belirtti.“Emlak işletmeleri her ilana koydukları yeri satamadıkları için emlak işletmelerinin tavan düzenlemesi talebi var. Burada internet ilan portallarının yaptıkları fiyat artışlarının fahiş olduğu ve bu nedenle artışlara bir sınırlandırma getirilmesiyle ilgili görüşler Bakanlığa iletiliyor. Bu konuda bir adım atılmasını bizler de bekliyoruz.”‘Bazı ilan portalları kapandı’Sektörde eskiden 5-6 farklı ilan portalı varken, artık bu sayı azaldı. Özelmacıklı konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250603/kiralik-veya-satilik-konutlarda-kapora-dolandiriciligi-ev-ilanlarinda-elektronik-dogrulama-sistemi-1096764300.html
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online ilan ücretleri, ilan siteleri zam, emlak ilanı tavan fiyat, emlakçılara yüksek komisyon, bireysel ilan ücreti, ilan başına 3 bin tl, konut ilan maliyeti, emlak sektörü zam tepkisi, ilan portalları düzenleme, gayrimenkul uzmanı açıklama
online ilan ücretleri, ilan siteleri zam, emlak ilanı tavan fiyat, emlakçılara yüksek komisyon, bireysel ilan ücreti, ilan başına 3 bin tl, konut ilan maliyeti, emlak sektörü zam tepkisi, ilan portalları düzenleme, gayrimenkul uzmanı açıklama
Emlak ilanlarında ücretler gündemde: Fahiş fiyat artışına düzenleme geliyor
Konut ya da araç gibi mal varlıklarını satmak veya kiralamak isteyenler en çok online ilan sitelerini tercih ediyor. Ancak bu sitelerin ücretlerine yaptığı yüksek zamlar, ilan vermek isteyenlerin bütçesini zorlamaya başladı. Piyasayı olumsuz etkileyen bu artışların ardından, ilan ücretlerine üst sınır getirilmesi gündemde.
Online (çevrimiçi) ilan siteleri, son 5 yılda ilan başına aldıkları ücretleri 25 kata kadar artırdı. Bu durum hem emlakçılar hem de bireysel ilan verenler için ciddi bir maddi yüke dönüştü.
2020 yılında emlakçılara yıllık 8 bin TL’ye sundukları ilan paketleri bugün 200 bin TL’ye kadar çıktı. Bireysel ilan verenlerden ise tek bir ilan için yaklaşık 3 bin TL talep ediliyor.
İlan ücreti kiracıya yansıyor
Örneğin evini 15 bin TL’ye kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, 3 bin TL ilan ücreti ödüyor. Bu masraf, artık bazı ev sahipleri tarafından kiracıdan talep edilmeye başlandı.
‘Maliyetleri derinden etkiliyor’
Yüksek ilan ücretleri nedeniyle ilanlara tavan fiyat getirilmesi gündemde. Süreci Milliyet gazetesine değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:
“İnternetteki ilan platformlarında fiyat artışları her geçen gün daha acımasız hale dönüşüyor. Emlak işletmeleri tarafından kullanılan ilan paketlerinde çeşitli sınırlamalar söz konusu. Örneğin ilan paket fiyatları enflasyonun çok daha üzerinde bir artış gösterdi. Bu da ister istemez birçok emlak işletmesinin maliyetini derinden etkiliyor.”
‘Emlakçıların tavan ücret talebi var’
Özelmacıklı, 200 ilan veren bir emlakçının bugün yaklaşık 85 bin TL ödediğini, bu rakamın 2024’te 42 bin TL, 2023’te 21 bin TL, 2022’de 8 bin TL ve 2021’de 4.250 TL olduğunu belirtti.
“Emlak işletmeleri her ilana koydukları yeri satamadıkları için emlak işletmelerinin tavan düzenlemesi talebi var. Burada internet ilan portallarının yaptıkları fiyat artışlarının fahiş olduğu ve bu nedenle artışlara bir sınırlandırma getirilmesiyle ilgili görüşler Bakanlığa iletiliyor. Bu konuda bir adım atılmasını bizler de bekliyoruz.”
‘Bazı ilan portalları kapandı’
Sektörde eskiden 5-6 farklı ilan portalı varken, artık bu sayı azaldı. Özelmacıklı konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Emlak işletmeleri veya mal sahiplerinin girebileceği ilan portalı sayısı 5-6 seviyesindeyken, bazı ilan platformları kapatıldı. Bu da sektörde aslında rekabet açısından, rekabet edilemeyecek bir piyasayı beraberinde getirmiş durumda. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş portföylerin listelenebileceği bir sistem altyapısı talep ediyoruz. Yurt dışında MLS olarak adlandırılan emlak işletmelerinin birbirleri arasında portföy paylaşımı yapan altyapıların geliştirilmesine ihtiyaç var.”