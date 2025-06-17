'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail askerleri, İran’ın saldırılarına sevinen Filistinli tutuklulara baskın düzenledi
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cem Gürdeniz: 'ABD, artık çöken bir hegemondur'
11:06
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Mehmet Gün: ‘Hukuk eğitimi Türkiye'de kaliteli değil’
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Gazeteci Murat Ağırel: ‘Ümit Özdağ, ilk savunmasında yer vermediği bir bilgi verdi’
13:30
59 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ertelemek, kaybettirir: Sona kalan dona kalır
14:30
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bir Yeşilçam efsanesi: Adile Naşit
14:36
7 dk
ANKARA FARKI
İsrail'in İran'a saldırısı: Bundan sonra ne olur?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/stratejik-cikmaz-uzun-surebilir-ancak-cikis-icin-stratejik-bir-noktadir-1097086235.html
'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'
'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'
Sputnik Türkiye
CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı Feng, stratejik öngörüye ihtiyaç olduğunu belirterek Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşamasına mercek tuttu. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T13:22+0300
2025-06-17T13:22+0300
dünya
mao zedong
şi cinping
japonya
çin
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097085996_1:0:1779:1000_1920x0_80_0_0_11e7a0632742f2573d8a57b4b20e92fa.png
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı, Ulusal Anti-Hacker Grubu Genel Direktörü ve Başkanı Feng Wei, toplantıda yaptığı konuşmada aşağıdaki ana hatları ortaya koydu: ◽️ Stratejik öngörüye ihtiyaç var. Tarih en iyi öğretmendir. ◽️ Bu yıl Büyük Anavatan Savaşı'ndaki Zafer'in ve Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutluyoruz. ◽️ Mao Zedong, Japonya'nın stratejik zafer elde edemeyeceğini ve bunun uzun sürecek bir savaş olacağını, buna hazırlanmaları gerektiğini söyledi. ◽️ Mao dedi ki: Düşman güçlü, biz zayıfız. Düşman küçük, biz büyüğüz. Düşman geri çekiliyor, biz ilerliyoruz. Düşman haksız olduğu için destek görmüyor. Mao Zedong'a göre Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşaması: • Stratejik savunma • Stratejik çıkmaz • Stratejik karşı saldırı ◽️ Mao, stratejik açıdan haklıydı. ◽️ Çin'de birçok kişi, ticaret savaşının Japonya ile yaşanan savaşın bir tekrarı olduğuna inanıyor. ◽️ Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır. ◽️ Trump'ın ticaret savaşı karşısında Çin halkı kararlı ve sakin. ◽️ Yirmi yıl önce, küreselleşmenin yükselişe geçtiği bir dönemde, Çin tehdidi kavramı ve Çin'in çöküşü kavramı ortaya çıktı. O dönemde Çin'de barışçıl kalkınma doktrini ortaya atılıyordu. Çin'in küresel hegemonya yoluna girme niyeti yoktu, barışçıl kalkınma ve yükseliş yolunu seçti. Şi Cinping'in yakın zamanda ortaya attığı kavram: • Ulusal güvenliğe bütünsel yaklaşım, küresel güvenliğe ulaşma arzusunu vurguluyor. • İçsel faktör. Güvenliğin korunmasına yönelik çabaların koordine edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Koordinasyon ve denge. • Kendi ulusal güvenliği ile küresel sürdürülebilir güvenliğin koordinasyonu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/guc-merkezinde-cok-kutuplu-dunyaya-dogru-bir-kayma-yasaniyor-1097083818.html
japonya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097085996_223:0:1556:1000_1920x0_80_0_0_83744fff8bdfc7c5baeb5ae377c8bc4f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mao zedong, şi cinping, japonya, çin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
mao zedong, şi cinping, japonya, çin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'

13:22 17.06.2025
© XinhuaJapanese and Chinese flags
Japanese and Chinese flags - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Xinhua
Abone ol
CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı Feng, stratejik öngörüye ihtiyaç olduğunu belirterek Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşamasına mercek tuttu.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor.

CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı, Ulusal Anti-Hacker Grubu Genel Direktörü ve Başkanı Feng Wei, toplantıda yaptığı konuşmada aşağıdaki ana hatları ortaya koydu:
◽️ Stratejik öngörüye ihtiyaç var. Tarih en iyi öğretmendir.
◽️ Bu yıl Büyük Anavatan Savaşı'ndaki Zafer'in ve Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutluyoruz.
◽️ Mao Zedong, Japonya'nın stratejik zafer elde edemeyeceğini ve bunun uzun sürecek bir savaş olacağını, buna hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
◽️ Mao dedi ki: Düşman güçlü, biz zayıfız. Düşman küçük, biz büyüğüz. Düşman geri çekiliyor, biz ilerliyoruz. Düşman haksız olduğu için destek görmüyor.
Mao Zedong'a göre Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşaması:
• Stratejik savunma
• Stratejik çıkmaz
• Stratejik karşı saldırı
◽️ Mao, stratejik açıdan haklıydı.
◽️ Çin'de birçok kişi, ticaret savaşının Japonya ile yaşanan savaşın bir tekrarı olduğuna inanıyor.
◽️ Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır.
◽️ Trump'ın ticaret savaşı karşısında Çin halkı kararlı ve sakin.
◽️ Yirmi yıl önce, küreselleşmenin yükselişe geçtiği bir dönemde, Çin tehdidi kavramı ve Çin'in çöküşü kavramı ortaya çıktı. O dönemde Çin'de barışçıl kalkınma doktrini ortaya atılıyordu. Çin'in küresel hegemonya yoluna girme niyeti yoktu, barışçıl kalkınma ve yükseliş yolunu seçti.
Şi Cinping'in yakın zamanda ortaya attığı kavram:
• Ulusal güvenliğe bütünsel yaklaşım, küresel güvenliğe ulaşma arzusunu vurguluyor.
• İçsel faktör. Güvenliğin korunmasına yönelik çabaların koordine edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Koordinasyon ve denge.
• Kendi ulusal güvenliği ile küresel sürdürülebilir güvenliğin koordinasyonu.
Ranil Wickramasinghe, primer ministro de Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'
12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала