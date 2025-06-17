https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/stratejik-cikmaz-uzun-surebilir-ancak-cikis-icin-stratejik-bir-noktadir-1097086235.html

'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'

'Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır'

Sputnik Türkiye

CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı Feng, stratejik öngörüye ihtiyaç olduğunu belirterek Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşamasına mercek tuttu. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T13:22+0300

2025-06-17T13:22+0300

2025-06-17T13:22+0300

dünya

mao zedong

şi cinping

japonya

çin

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. CyberPeace Vakfı Kurucu Başkanı, Ulusal Anti-Hacker Grubu Genel Direktörü ve Başkanı Feng Wei, toplantıda yaptığı konuşmada aşağıdaki ana hatları ortaya koydu: ◽️ Stratejik öngörüye ihtiyaç var. Tarih en iyi öğretmendir. ◽️ Bu yıl Büyük Anavatan Savaşı'ndaki Zafer'in ve Japonya'ya karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutluyoruz. ◽️ Mao Zedong, Japonya'nın stratejik zafer elde edemeyeceğini ve bunun uzun sürecek bir savaş olacağını, buna hazırlanmaları gerektiğini söyledi. ◽️ Mao dedi ki: Düşman güçlü, biz zayıfız. Düşman küçük, biz büyüğüz. Düşman geri çekiliyor, biz ilerliyoruz. Düşman haksız olduğu için destek görmüyor. Mao Zedong'a göre Çin ile Japonya arasındaki çatışmanın üç aşaması: • Stratejik savunma • Stratejik çıkmaz • Stratejik karşı saldırı ◽️ Mao, stratejik açıdan haklıydı. ◽️ Çin'de birçok kişi, ticaret savaşının Japonya ile yaşanan savaşın bir tekrarı olduğuna inanıyor. ◽️ Stratejik çıkmaz uzun sürebilir, ancak çıkış için stratejik bir noktadır. ◽️ Trump'ın ticaret savaşı karşısında Çin halkı kararlı ve sakin. ◽️ Yirmi yıl önce, küreselleşmenin yükselişe geçtiği bir dönemde, Çin tehdidi kavramı ve Çin'in çöküşü kavramı ortaya çıktı. O dönemde Çin'de barışçıl kalkınma doktrini ortaya atılıyordu. Çin'in küresel hegemonya yoluna girme niyeti yoktu, barışçıl kalkınma ve yükseliş yolunu seçti. Şi Cinping'in yakın zamanda ortaya attığı kavram: • Ulusal güvenliğe bütünsel yaklaşım, küresel güvenliğe ulaşma arzusunu vurguluyor. • İçsel faktör. Güvenliğin korunmasına yönelik çabaların koordine edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Koordinasyon ve denge. • Kendi ulusal güvenliği ile küresel sürdürülebilir güvenliğin koordinasyonu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/guc-merkezinde-cok-kutuplu-dunyaya-dogru-bir-kayma-yasaniyor-1097083818.html

japonya

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mao zedong, şi cinping, japonya, çin, st. petersburg ekonomi forumu (spief)