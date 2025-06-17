https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/guc-merkezinde-cok-kutuplu-dunyaya-dogru-bir-kayma-yasaniyor-1097083818.html

'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'

'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'

Sputnik Türkiye

Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Wickramasinghe, dünya dışı aktörlerin önemli rol oynamaya başladığına dikkat çekerek güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T12:14+0300

2025-06-17T12:14+0300

2025-06-17T12:14+0300

dünya

sri lanka

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

yeni kalkınma bankası

uluslararası valday tartışma kulübü

valday tartışma kulübü

valday kulübü

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Eski Sri Lanka Devlet Başkanı (2022-2024) ve Jeopolitik Kartografya Analiz Merkezi kurucusu Ranil Wickramasinghe, toplantıdaki konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: ◽️ Dünya düzeninden yoksunuz. Değişimin boyutları jeopolitika ve jeoekonominin ötesine geçiyor. ◽️ Devlet dışı aktörler önemli rol oynamaya başladı. Bu, yeni bir dünya düzenini doğuruyor. ◽️ Çin, ABD'nin dünyayı yeniden formatlamasını engelliyordu, bu yüzden ABD dünyada bölünme yaratmaya çalıştı ve Çin'e karşı ticaret savaşı başlattı. ◽️ Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerji sektöründeki durumu değiştirdi. Hint-Pasifik bölgesi petrol ticareti açısından çok önemli hale geldi. ◽️ ASEAN'ın Hint Okyanusu stratejisinde, bunun sınır ötesi sular olduğu ve deniz yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. ◽️ BRICS, ortaya çıkan yeni dünya düzeninin temel taşıdır. Kuşak ve Yol Girişimi ile Yeni Kalkınma Bankası yeni ekonomik gerçekliğin temelini oluşturuyor. ◽️ Şu anda güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor. ◽️ G7, tarihin çöplüğüne atılırken, G20 giderek daha önemli hale geliyor. ◽️ Hint Okyanusu'nu barış bölgesi olarak koruyacağız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/talimat-putinden-soygu-kimle-gorusmek-uzere-sene-basindan-beri-ucuncu-kez-kuzey-korede-1097080196.html

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sri lanka, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yeni kalkınma bankası, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü