https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/guc-merkezinde-cok-kutuplu-dunyaya-dogru-bir-kayma-yasaniyor-1097083818.html
'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'
'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'
Sputnik Türkiye
Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Wickramasinghe, dünya dışı aktörlerin önemli rol oynamaya başladığına dikkat çekerek güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:14+0300
2025-06-17T12:14+0300
2025-06-17T12:14+0300
dünya
sri lanka
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
yeni kalkınma bankası
uluslararası valday tartışma kulübü
valday tartışma kulübü
valday kulübü
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor. Eski Sri Lanka Devlet Başkanı (2022-2024) ve Jeopolitik Kartografya Analiz Merkezi kurucusu Ranil Wickramasinghe, toplantıdaki konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu: ◽️ Dünya düzeninden yoksunuz. Değişimin boyutları jeopolitika ve jeoekonominin ötesine geçiyor. ◽️ Devlet dışı aktörler önemli rol oynamaya başladı. Bu, yeni bir dünya düzenini doğuruyor. ◽️ Çin, ABD'nin dünyayı yeniden formatlamasını engelliyordu, bu yüzden ABD dünyada bölünme yaratmaya çalıştı ve Çin'e karşı ticaret savaşı başlattı. ◽️ Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerji sektöründeki durumu değiştirdi. Hint-Pasifik bölgesi petrol ticareti açısından çok önemli hale geldi. ◽️ ASEAN'ın Hint Okyanusu stratejisinde, bunun sınır ötesi sular olduğu ve deniz yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor. ◽️ BRICS, ortaya çıkan yeni dünya düzeninin temel taşıdır. Kuşak ve Yol Girişimi ile Yeni Kalkınma Bankası yeni ekonomik gerçekliğin temelini oluşturuyor. ◽️ Şu anda güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor. ◽️ G7, tarihin çöplüğüne atılırken, G20 giderek daha önemli hale geliyor. ◽️ Hint Okyanusu'nu barış bölgesi olarak koruyacağız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/talimat-putinden-soygu-kimle-gorusmek-uzere-sene-basindan-beri-ucuncu-kez-kuzey-korede-1097080196.html
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sri lanka, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yeni kalkınma bankası, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü
sri lanka, st. petersburg ekonomi forumu (spief), yeni kalkınma bankası, uluslararası valday tartışma kulübü, valday tartışma kulübü, valday kulübü
'Güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor'
Eski Sri Lanka Devlet Başkanı Wickramasinghe, dünya dışı aktörlerin önemli rol oynamaya başladığına dikkat çekerek güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşandığının altını çizdi.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, yarın kapılarını açacak St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenliyor.
Eski Sri Lanka Devlet Başkanı (2022-2024) ve Jeopolitik Kartografya Analiz Merkezi kurucusu Ranil Wickramasinghe, toplantıdaki konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:
◽️ Dünya düzeninden yoksunuz. Değişimin boyutları jeopolitika ve jeoekonominin ötesine geçiyor.
◽️ Devlet dışı aktörler önemli rol oynamaya başladı. Bu, yeni bir dünya düzenini doğuruyor.
◽️ Çin, ABD'nin dünyayı yeniden formatlamasını engelliyordu, bu yüzden ABD dünyada bölünme yaratmaya çalıştı ve Çin'e karşı ticaret savaşı başlattı.
◽️ Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerji sektöründeki durumu değiştirdi. Hint-Pasifik bölgesi petrol ticareti açısından çok önemli hale geldi.
◽️ ASEAN'ın Hint Okyanusu stratejisinde, bunun sınır ötesi sular olduğu ve deniz yollarının güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.
◽️ BRICS, ortaya çıkan yeni dünya düzeninin temel taşıdır. Kuşak ve Yol Girişimi ile Yeni Kalkınma Bankası yeni ekonomik gerçekliğin temelini oluşturuyor.
◽️ Şu anda güç merkezinde çok kutuplu dünyaya doğru bir kayma yaşanıyor.
◽️ G7, tarihin çöplüğüne atılırken, G20 giderek daha önemli hale geliyor.
◽️ Hint Okyanusu'nu barış bölgesi olarak koruyacağız.