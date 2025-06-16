Valday Kulübü, SPIEF kapsamında modern dünyada güvenlik konusunda etkinlikler düzenleyecek
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18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) öncesi ve sırasında Valday Kulübü tarafından çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 17 Haziran'da St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek.
Yuvarlak masa toplantısı, organizatörlerin modern dünyada güvenliğin kökenleri ve yöntemleri konusunu, bireyin algısı üzerinden ele alarak tartışmayı planladığı geniş kapsamlı bir tartışmanın ilk bölümü olacak.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Vakfı Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, "Dış belirsizlik elbette korkutucudur, ancak aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratır, ondan yeni bir dünya doğar. Duruma bu açıdan bakarsanız, o zaman değişimler sadece korkutucu değil, aynı zamanda ülkelerin ve halkların yaratıcı potansiyelini harekete geçirmemizi zorluyor" dedi.
İkinci bölümde, 'Belirsizlik Dünyasında Dayanıklılık: Bazı Devletlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Genel Güvenlik' temalı oturum yapılacak. 18 Haziran’da gerçekleştirilecek oturumda, egemenliğin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması bazı devletlerde gerçekleşen değişimlerin ana hatlarını teşkil eden konular tartışılacak.
Birinci ve ikinci gündeki etkinliklere Rusya, Hindistan, Çin ve Sri Lanka'dan uzmanlar katılacak ve konunun farklı açılardan incelenmesine olanak sağlanacak.
Yuvarlak masa toplantısı, organizatörlerin modern dünyada güvenliğin kökenleri ve yöntemleri konusunu, bireyin algısı üzerinden ele alarak tartışmayı planladığı geniş kapsamlı bir tartışmanın ilk bölümü olacak.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Vakfı Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, "Dış belirsizlik elbette korkutucudur, ancak aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratır, ondan yeni bir dünya doğar. Duruma bu açıdan bakarsanız, o zaman değişimler sadece korkutucu değil, aynı zamanda ülkelerin ve halkların yaratıcı potansiyelini harekete geçirmemizi zorluyor" dedi.
İkinci bölümde, 'Belirsizlik Dünyasında Dayanıklılık: Bazı Devletlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Genel Güvenlik' temalı oturum yapılacak. 18 Haziran’da gerçekleştirilecek oturumda, egemenliğin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması bazı devletlerde gerçekleşen değişimlerin ana hatlarını teşkil eden konular tartışılacak.
Birinci ve ikinci gündeki etkinliklere Rusya, Hindistan, Çin ve Sri Lanka'dan uzmanlar katılacak ve konunun farklı açılardan incelenmesine olanak sağlanacak.