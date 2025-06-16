https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/valday-kulubu-spief-kapsaminda-modern-dunyada-guvenlik-konusunda-etkinlikler-duzenleyecek-1097061348.html

Valday Kulübü, SPIEF kapsamında modern dünyada güvenlik konusunda etkinlikler düzenleyecek

Valday Kulübü, SPIEF kapsamında modern dünyada güvenlik konusunda etkinlikler düzenleyecek

Sputnik Türkiye

18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) öncesi ve sırasında Valday Kulübü tarafından çeşitli etkinlikler... 16.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-16T13:48+0300

2025-06-16T13:48+0300

2025-06-16T13:48+0300

dünya

haberler

rusya

çin

sri lanka

valday kulübü

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/05/1084526042_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_73204418d218d6e44e3029b93565202e.jpg

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü, 17 Haziran'da St. Petersburg'da 'Şaşakalmış İnsan: Korkmayı Bırakmanın ve Değişimleri Sevmenin Yolları' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Yuvarlak masa toplantısı, organizatörlerin modern dünyada güvenliğin kökenleri ve yöntemleri konusunu, bireyin algısı üzerinden ele alarak tartışmayı planladığı geniş kapsamlı bir tartışmanın ilk bölümü olacak.Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Vakfı Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, "Dış belirsizlik elbette korkutucudur, ancak aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratır, ondan yeni bir dünya doğar. Duruma bu açıdan bakarsanız, o zaman değişimler sadece korkutucu değil, aynı zamanda ülkelerin ve halkların yaratıcı potansiyelini harekete geçirmemizi zorluyor" dedi.İkinci bölümde, 'Belirsizlik Dünyasında Dayanıklılık: Bazı Devletlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Genel Güvenlik' temalı oturum yapılacak. 18 Haziran’da gerçekleştirilecek oturumda, egemenliğin güçlendirilmesi, çeşitli alanlarda güvenliğin sağlanması ve sürdürülebilirliğin sağlanması bazı devletlerde gerçekleşen değişimlerin ana hatlarını teşkil eden konular tartışılacak.Birinci ve ikinci gündeki etkinliklere Rusya, Hindistan, Çin ve Sri Lanka'dan uzmanlar katılacak ve konunun farklı açılardan incelenmesine olanak sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/peskov-rusya-israil-ve-iran-arasinda-arabuluculuk-yapmaya-hazir-1097059104.html

rusya

çin

sri lanka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, rusya, çin, sri lanka, valday kulübü, st. petersburg ekonomi forumu (spief)