https://anlatilaninotesi.com.tr/20250615/piknikte-vucuduna-yapisan-keneyi-cikarmisti-bir-sure-sonra-fenalasti-kayseride-keneden-bir-olum-1097042597.html

Piknikte vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı, bir süre sonra fenalaştı: Kayseri'de keneden bir ölüm daha

Piknikte vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı, bir süre sonra fenalaştı: Kayseri'de keneden bir ölüm daha

Sputnik Türkiye

Kayseri'deki vücudundaki keneyi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlanan 65 yaşındaki Ali Şimşek hayatını kaybetti. Bu kayıpla beraber kentte keneden hayatını... 15.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-15T16:10+0300

2025-06-15T16:10+0300

2025-06-15T16:15+0300

sağlik

kene

kayseri

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

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Kayseri'de bir kişi daha kene sebebiyle öldü. Kentte 5 ve 12 Haziran'da da keneden ölümler olmuştu.Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Pikniğe gitmiştiKurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Kayseri'de kene ölümleri: Toplamda 3 kişi hayatını kaybettiKayseri'de bir kişinin daha keneden hayatını kaybetti. 5 Haziran'da Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.12 Haziran'da ise Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi.Keneyi kendi çıkarmıştıKurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.Sivas'ta kene ölümleriBu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/bayramda-kendisini-isiran-keneyi-cikardiktan-sonra-hayatini-kaybetti-1096978089.html

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kene, kayseri, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)