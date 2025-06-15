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Piknikte vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı, bir süre sonra fenalaştı: Kayseri'de keneden bir ölüm daha
Piknikte vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı, bir süre sonra fenalaştı: Kayseri'de keneden bir ölüm daha
Sputnik Türkiye
Kayseri'deki vücudundaki keneyi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlanan 65 yaşındaki Ali Şimşek hayatını kaybetti. Bu kayıpla beraber kentte keneden hayatını... 15.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-15T16:10+0300
2025-06-15T16:15+0300
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kene
kayseri
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Kayseri'de bir kişi daha kene sebebiyle öldü. Kentte 5 ve 12 Haziran'da da keneden ölümler olmuştu.Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Pikniğe gitmiştiKurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.Kayseri'de kene ölümleri: Toplamda 3 kişi hayatını kaybettiKayseri'de bir kişinin daha keneden hayatını kaybetti. 5 Haziran'da Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.12 Haziran'da ise Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi.Keneyi kendi çıkarmıştıKurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.Sivas'ta kene ölümleriBu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
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kene, kayseri, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene, kayseri, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Piknikte vücuduna yapışan keneyi çıkarmıştı, bir süre sonra fenalaştı: Kayseri'de keneden bir ölüm daha

16:10 15.06.2025 (güncellendi: 16:15 15.06.2025)
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kayseri'deki vücudundaki keneyi çıkardıktan bir süre sonra rahatsızlanan 65 yaşındaki Ali Şimşek hayatını kaybetti. Bu kayıpla beraber kentte keneden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.
Kayseri'de bir kişi daha kene sebebiyle öldü. Kentte 5 ve 12 Haziran'da da keneden ölümler olmuştu.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Pikniğe gitmişti

Kurban Bayramı'nda arkadaşları ile Pusatlı Mahallesi'nde pikniğe giden 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ali Şimşek'in vücuduna kene yapıştı.
Vücudundaki keneyi kendisi çıkaran Şimşek, bir süre sonra rahatsızlanınca Tomarza Devlet Hastanesine başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şimşek'in cenazesi Pusatlı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kayseri'de kene ölümleri: Toplamda 3 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de bir kişinin daha keneden hayatını kaybetti.
5 Haziran'da Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.
12 Haziran'da ise Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi.

Keneyi kendi çıkarmıştı

Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı. Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.
Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
TÜRKİYE
Bayramda kendisini ısıran keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti
12 Haziran , 14:19
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Şıhbarak Mahallesi'nde yaşayan 30 yaşındaki çiftçi H.M.E'nin vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan çiftçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan H.M.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan bir süre önce nişanlanan H.M.E'nin, Kurban Bayramı sonrasında düğününün olacağı öğrenildi.

Sivas'ta kene ölümleri

Bu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
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