https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/sicakliklar-kuzeyde-dusuyor-3-bolgede-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-yapildi-1097074984.html

Sıcaklıklar kuzeyde düşüyor, 3 bölgede kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Sıcaklıklar kuzeyde düşüyor, 3 bölgede kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

17 Haziran hava durumu raporuna göre Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Karadeniz’de sağanak etkili olacak. Kuzey illerde sıcaklık düşerken güneyde 37 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçülecek.

2025-06-17T07:40+0300

2025-06-17T07:40+0300

2025-06-17T07:40+0300

yaşam

doğu anadolu

meteoroloji

doğu karadeniz

rüzgar

şiddetli rüzgar

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Haziran hava durumu tahminlere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgârın, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 32°C, az bulutlu ve açık.Edirne 35°C, az bulutlu ve açık.İstanbul 29°C, az bulutlu ve açık.Kırklareli 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kıyı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar 27°C, az bulutlu ve açık.İzmir 35°C, az bulutlu ve açık.Muğla 35°C, az bulutlu ve açık.Uşak 29°C, az bulutlu ve açık.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Adana 37°C, az bulutlu ve açık.Antalya 34°C, az bulutlu ve açık.Hatay 30°C, az bulutlu ve açık.Isparta 29°C, az bulutlu ve açık.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Ankara 27°C, az bulutlu.Eskişehir 27°C, az bulutlu.Konya 27°C, az bulutlu.Sivas 20°C, parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 25°C, parçalı ve az bulutlu.Düzce 28°C, az bulutlu.Sinop 27°C, parçalı ve az bulutlu.Zonguldak 24°C, az bulutlu.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Amasya 26°C, parçalı bulutlu.Rize 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Samsun 25°C, parçalı bulutlu.Trabzon 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden, güneydoğusunda ise güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.Erzurum 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Kars 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Malatya 29°C, parçalı ve az bulutlu.Van 22°C, parçalı ve çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 33°C, az bulutlu ve açık.Gaziantep 31°C, az bulutlu ve açık.Mardin 31°C, az bulutlu ve açık.Siirt 32°C, az bulutlu ve açık.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/konyaalti-datca-gokovada-goruldu-akdeniz-ve-egedeki-kopek-baliklari-saldirgan-mi-1097059703.html

doğu anadolu

doğu karadeniz

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