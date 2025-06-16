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Konyaaltı, Datça, Gökova'da görüldü: Akdeniz ve Ege'deki köpek balıkları saldırgan mı?
Konyaaltı, Datça, Gökova'da görüldü: Akdeniz ve Ege'deki köpek balıkları saldırgan mı?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de görülen köpek balığı sayısı arttı. Tatilcileri tedirgin eden görüntülerin ardından yüreklere su serpen açıklama Prof. Dr. Deniz Ayas'tan geldi... 16.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-16T13:42+0300
2025-06-16T13:42+0300
yaşam
sosyal medya
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ege denizi
akdeniz
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Antalya ve Ege'de son günlerde köpek balıklarının görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler tam da yaz ayına yeni girerken tatilcileri endişelendirdi.Köpek balığı nerelerde görüldü? Türkiye'de köpek balığı var mı?Özellikle sosyal medyada, köpek balığı görenler ve telefona sarılarak videolarını çeken insanların görüntüleri bir hayli fazla. Köpek balıkları Mersin, Antalya ve Marmaris kıyılarında görüldü.'Türkiye'de zaten köpek balığı vardı'Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında köpek balığı görüntüleriyle yanlış algı oluştuğunu söyledi.Görüntülerde yer alan köpek balığı türlerinin Türkiye'de her zaman var olduğunu belirten Ayas, "Sosyal medyada Mersin, Antalya ve Marmaris kıyılarında köpek balığı görüntülerini gördük. Bu görüntülerdeki deniz canlılarının kum, mavi ve mako cinsi köpek balığı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.'Köpek balığı görüntüleri abartılıyor'Ayas, kum köpek balıklarının Akdeniz'deki nehir ağızlarını yavrulama ve yavru bakım alanı olarak kullandığını dile getirdi.Köpek balığının turizm ve kumul alanlarına gitmesi için hiçbir nedenin olmadığını vurgulayan Ayas, "Köpek balıkları beslenmek ve belli mevsimlerde yavrulamak için kıyılara yaklaşıyor. Bu normal bir durumken, sosyal medya ve görsel araçların her kesim tarafından aktif kullanılması sayesinde bu görüntüleri çok fazla görüyoruz. Bu noktada korku algısı oluşuyor. Bunu abartılmış algı olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.'Zaten ürkekler, insana saldırmayan türler'Ayas, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle de köpek balıklarının kıyıya yaklaştığını düşündüklerini belirtti:"Bu, 'İnsanlar için tehdit oluşturuyor', 'Turizm alanlarında köpek balığı saldırısı gerçekleşecek' anlamına gelmiyor. Sosyal medyadaki görüntüleri incelediğimizde bu türlerin zaten ürkek, insana saldırmayan türler olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sularında ve turizm bölgelerinde köpek balığı saldırısını istatistiksel olarak sıfıra yakın."Prof. Dr. Deniz Ayas, köpek balıklarının ekosistem için önemli türlerden olduğunu ancak son 50 yılda bu deniz canlısının popülasyonunun kritik seviyeye geldiğini ifade etti.'Sayıları düşük'Ayas, balıkçıların bu konuya duyarlı olması gerektiğini vurguladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/turk-yuzuculere-saldiran-okyanusun-sinsi-avcisi-cookiecutter-kopek-baligi-ne-kadar-tehlikeli-neler-1096360106.html
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sosyal medya, türkiye, ege denizi, akdeniz, köpek balığı
sosyal medya, türkiye, ege denizi, akdeniz, köpek balığı

Konyaaltı, Datça, Gökova'da görüldü: Akdeniz ve Ege'deki köpek balıkları saldırgan mı?

13:42 16.06.2025
© İHABalıkçı teknesine saldıran köpekbalığı
Balıkçı teknesine saldıran köpekbalığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
© İHA
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Türkiye'de görülen köpek balığı sayısı arttı. Tatilcileri tedirgin eden görüntülerin ardından yüreklere su serpen açıklama Prof. Dr. Deniz Ayas'tan geldi. Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında son günlerde görülen ve sosyal medyada paylaşılan köpek balıklarının ürkek ve "insanlara saldırmayan" türden olduğunu açıklandı.
Antalya ve Ege'de son günlerde köpek balıklarının görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler tam da yaz ayına yeni girerken tatilcileri endişelendirdi.

Köpek balığı nerelerde görüldü? Türkiye'de köpek balığı var mı?

Özellikle sosyal medyada, köpek balığı görenler ve telefona sarılarak videolarını çeken insanların görüntüleri bir hayli fazla.
Köpek balıkları Mersin, Antalya ve Marmaris kıyılarında görüldü.

'Türkiye'de zaten köpek balığı vardı'

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında köpek balığı görüntüleriyle yanlış algı oluştuğunu söyledi.
Görüntülerde yer alan köpek balığı türlerinin Türkiye'de her zaman var olduğunu belirten Ayas, "Sosyal medyada Mersin, Antalya ve Marmaris kıyılarında köpek balığı görüntülerini gördük. Bu görüntülerdeki deniz canlılarının kum, mavi ve mako cinsi köpek balığı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

'Köpek balığı görüntüleri abartılıyor'

Ayas, kum köpek balıklarının Akdeniz'deki nehir ağızlarını yavrulama ve yavru bakım alanı olarak kullandığını dile getirdi.
Köpek balığının turizm ve kumul alanlarına gitmesi için hiçbir nedenin olmadığını vurgulayan Ayas, "Köpek balıkları beslenmek ve belli mevsimlerde yavrulamak için kıyılara yaklaşıyor. Bu normal bir durumken, sosyal medya ve görsel araçların her kesim tarafından aktif kullanılması sayesinde bu görüntüleri çok fazla görüyoruz. Bu noktada korku algısı oluşuyor. Bunu abartılmış algı olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

'Zaten ürkekler, insana saldırmayan türler'

Ayas, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle de köpek balıklarının kıyıya yaklaştığını düşündüklerini belirtti:
"Bu, 'İnsanlar için tehdit oluşturuyor', 'Turizm alanlarında köpek balığı saldırısı gerçekleşecek' anlamına gelmiyor. Sosyal medyadaki görüntüleri incelediğimizde bu türlerin zaten ürkek, insana saldırmayan türler olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye sularında ve turizm bölgelerinde köpek balığı saldırısını istatistiksel olarak sıfıra yakın."
Prof. Dr. Deniz Ayas, köpek balıklarının ekosistem için önemli türlerden olduğunu ancak son 50 yılda bu deniz canlısının popülasyonunun kritik seviyeye geldiğini ifade etti.

'Sayıları düşük'

Ayas, balıkçıların bu konuya duyarlı olması gerektiğini vurguladı:
"Köpek balıklarının sayısının arttığı şeklinde algı var. Kesinlikle köpek balıklarının sayısı düşüyor. Endüstriyel balıkçılık yapanlarca bu balıklar yakalanıyor ve çoğunluğu ölüyor. Sosyal medyada da çok fazla bu görüntüler döndüğü için insanlar köpek balığı sayısının arttığını düşünüyor."
Köpek balığı saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
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