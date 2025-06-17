https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abd-ordu-bakani-driscollden-tuhaf-aciklama-ayda-bulunan-bir-askerle-mi-konustu-1097078385.html

ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?

ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?

Sputnik Türkiye

ABD Ordu Bakanı Driscoll, Ay’da bulunan ve bir asker olan bir astronotla konuştuğunu belirtti. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T09:49+0300

2025-06-17T09:49+0300

2025-06-17T09:46+0300

dünya

abd

abd ordusu

daniel driscoll

ay

astronot

nasa

uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

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ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Ay’da olduğunu iddia ettiği bir astronotla sohbetini anlattı.Driscoll, “Ülke, ister Kuzey Carolina'daki sellere ya da Kaliforniya'daki orman yangınlarına yardım etmek olsun, isterse de dün Ay'da bir asker olan astronotla yaptığım sohbet olsun, ordunun yaptığı tüm inanılmaz şeyleri görebilecek” şeklinde konuştu.Bu sözlerle ilgili hiçbir yorumda bulunmayan Driscoll, konuşmasının devamında astronotun kimliği ya da diğer önemli ayrıntılar hakkında hiçbir şey söylemedi.İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li bakanın Ay'ı Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile karıştırdığını ve şu anda istasyonda bulunan NASA astronotu Albay Anne McClain ile yaptığı bir konuşmadan bahsettiğini tahmin etti.Bakan Driscoll'un bu gafı internette hararetli bir tartışmaya yol açsa da Bakan'ın kendisinden herhangi bir tepki gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abdde-senator-kaineden-baskan-trumpin-irana-karsi-askeri-guc-kullanmasini-onleme-cagrisi-1097076837.html

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abd, abd ordusu, daniel driscoll, ay, astronot, nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)