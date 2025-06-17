ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
88 kişilik mecliste 85 Oy: Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail'in 'teknolojik omurgası’ vuruldu
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Türkiye’nin güney güvenlik doktrini çöktü mü?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Yeni ekonomi paketi TBMM'de: ÖTV matrahları güncellenecek
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abd-ordu-bakani-driscollden-tuhaf-aciklama-ayda-bulunan-bir-askerle-mi-konustu-1097078385.html
ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?
ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?
Sputnik Türkiye
ABD Ordu Bakanı Driscoll, Ay’da bulunan ve bir asker olan bir astronotla konuştuğunu belirtti. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T09:49+0300
2025-06-17T09:46+0300
dünya
abd
abd ordusu
daniel driscoll
ay
astronot
nasa
uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097078059_0:50:3072:1777_1920x0_80_0_0_c9045fa8094f48409bf8cec356ffaa85.jpg
ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Ay’da olduğunu iddia ettiği bir astronotla sohbetini anlattı.Driscoll, “Ülke, ister Kuzey Carolina'daki sellere ya da Kaliforniya'daki orman yangınlarına yardım etmek olsun, isterse de dün Ay'da bir asker olan astronotla yaptığım sohbet olsun, ordunun yaptığı tüm inanılmaz şeyleri görebilecek” şeklinde konuştu.Bu sözlerle ilgili hiçbir yorumda bulunmayan Driscoll, konuşmasının devamında astronotun kimliği ya da diğer önemli ayrıntılar hakkında hiçbir şey söylemedi.İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li bakanın Ay'ı Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile karıştırdığını ve şu anda istasyonda bulunan NASA astronotu Albay Anne McClain ile yaptığı bir konuşmadan bahsettiğini tahmin etti.Bakan Driscoll'un bu gafı internette hararetli bir tartışmaya yol açsa da Bakan'ın kendisinden herhangi bir tepki gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/abdde-senator-kaineden-baskan-trumpin-irana-karsi-askeri-guc-kullanmasini-onleme-cagrisi-1097076837.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097078059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bb7a431552857aaea06b98d3dc665fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, abd ordusu, daniel driscoll, ay, astronot, nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)
abd, abd ordusu, daniel driscoll, ay, astronot, nasa, uluslararası uzay i̇stasyonu (uui̇)

ABD Ordu Bakanı Driscoll’den tuhaf açıklama: Ay’da bulunan bir askerle mi konuştu?

09:49 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn MartinABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll
ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Abone ol
ABD Ordu Bakanı Driscoll, Ay’da bulunan ve bir asker olan bir astronotla konuştuğunu belirtti.
ABD Ordu Bakanı Daniel Driscoll, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Ay’da olduğunu iddia ettiği bir astronotla sohbetini anlattı.
Driscoll, “Ülke, ister Kuzey Carolina'daki sellere ya da Kaliforniya'daki orman yangınlarına yardım etmek olsun, isterse de dün Ay'da bir asker olan astronotla yaptığım sohbet olsun, ordunun yaptığı tüm inanılmaz şeyleri görebilecek” şeklinde konuştu.
Bu sözlerle ilgili hiçbir yorumda bulunmayan Driscoll, konuşmasının devamında astronotun kimliği ya da diğer önemli ayrıntılar hakkında hiçbir şey söylemedi.
İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD’li bakanın Ay'ı Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile karıştırdığını ve şu anda istasyonda bulunan NASA astronotu Albay Anne McClain ile yaptığı bir konuşmadan bahsettiğini tahmin etti.
Bakan Driscoll'un bu gafı internette hararetli bir tartışmaya yol açsa da Bakan'ın kendisinden herhangi bir tepki gelmedi.
ABD'li Senatör Tim Kaine - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
ABD'de Senatör Kaine'den, Başkan Trump'ın İran’a karşı askeri güç kullanmasını önleme çağrısı
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала