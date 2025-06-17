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Rusya Dışişleri: Rusya UAEA’dan İran'a verilen zararın ‘şeffaf’ bir değerlendirmesini bekliyor
Rusya Dışişleri: Rusya UAEA’dan İran'a verilen zararın ‘şeffaf’ bir değerlendirmesini bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın UAEA’dan İran'ın nükleer enerji sistemine verilen zararın ‘şeffaf’ bir değerlendirmesini beklediğini belirtti. 17.06.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in İran'ın nükleer enerji sistemine verdiği zararın ‘şeffaf’ değerlendirmelerini içeren bir rapor sunmasını beklediği belirtildi.Açıklamada, “Rus tarafı, UAEA yönetiminden, İsrail ordusunun İran’ın nükleer ve enerji sisteminingüvenliğine verdiği zararın yanı sıra, yaşamları ölümcül bir tehdide maruz kalan müfettişlere gözdağı verilmesi de dahil olmak üzere İran'da UAEAgüvencelerinin uygulanmasına ilişkin objektif ve şeffaf değerlendirmelerle UAEA Yönetim Kuruluve BM Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilmek üzere mümkün olan en kısa sürede ayrıntılı bir yazılı rapor hazırlamasını bekliyor” denildi.İsrail'in çatışmacı rotası ve yıkıcı eylemlerinin yalnızca onunla işbirliği yapan ve fırsatçı amaçlarla hareket eden devletler tarafından destek gördüğü belirtilen açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/iran-israil-gerilimi-buyurken-uaea-baskani-grossiden-kritik-radyasyon-sizintisi-uyarisi-1097067293.html
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rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), bm güvenlik konseyi, i̇srail, i̇ran, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), bm güvenlik konseyi, i̇srail, i̇ran, rusya

Rusya Dışişleri: Rusya UAEA’dan İran'a verilen zararın ‘şeffaf’ bir değerlendirmesini bekliyor

23:05 17.06.2025
© Sputnik / Максим БлиновRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın UAEA’dan İran'ın nükleer enerji sistemine verilen zararın ‘şeffaf’ bir değerlendirmesini beklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'in İran'ın nükleer enerji sistemine verdiği zararın ‘şeffaf’ değerlendirmelerini içeren bir rapor sunmasını beklediği belirtildi.
Açıklamada, “Rus tarafı, UAEA yönetiminden, İsrail ordusunun İran’ın nükleer ve enerji sisteminingüvenliğine verdiği zararın yanı sıra, yaşamları ölümcül bir tehdide maruz kalan müfettişlere gözdağı verilmesi de dahil olmak üzere İran'da UAEAgüvencelerinin uygulanmasına ilişkin objektif ve şeffaf değerlendirmelerle UAEA Yönetim Kuruluve BM Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilmek üzere mümkün olan en kısa sürede ayrıntılı bir yazılı rapor hazırlamasını bekliyor” denildi.
İsrail'in çatışmacı rotası ve yıkıcı eylemlerinin yalnızca onunla işbirliği yapan ve fırsatçı amaçlarla hareket eden devletler tarafından destek gördüğü belirtilen açıklamada ayrıca, şu ifadelere yer verildi.
Dünya ülkelerinin çoğunluğunun, İsrail'in İran topraklarına, özellikle nükleer enerji altyapısına yönelik saldırılarına karşı gösterdiği sert ve uzlaşmaz tepki, BM Güvenlik Konseyi'nin 13 Haziran'daki olağanüstü toplantısının ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) 16 Haziran'daki özel oturumunun sonuçlarıyla birleştiğinde, İsrail yönetiminin çatışmacı rotası ve yıkıcı eylemlerinin yalnızca onun gerçek suç ortağı olan ve fırsatçı amaçlarla hareket eden devletler tarafından anlayış ve destek bulduğunu gösteriyor.
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