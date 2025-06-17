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Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:17+0300
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dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.Peskov, bu yıl uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Evet" dedi.Putin geleneksel olarak SPIEF’te uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla toplantılar düzenliyor. Geçen yılki toplantıya Reuters, Kyodo, AP, DPA, EFE ve AFP temsilcileri katılmıştı.
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, haber ajansı
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, haber ajansı

Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek

12:17 17.06.2025 (güncellendi: 12:24 17.06.2025)
© SputnikVladimir Putin, SPIEF
Vladimir Putin, SPIEF - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.
Peskov, bu yıl uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Evet" dedi.
Putin geleneksel olarak SPIEF’te uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla toplantılar düzenliyor. Geçen yılki toplantıya Reuters, Kyodo, AP, DPA, EFE ve AFP temsilcileri katılmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
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