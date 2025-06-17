https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/putin-spief-kapsaminda-uluslararasi-haber-ajanslarinin-baskanlariyla-gorusecek-1097084501.html
Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T12:17+0300
2025-06-17T12:17+0300
2025-06-17T12:24+0300
dünya
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
haber ajansı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.Peskov, bu yıl uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Evet" dedi.Putin geleneksel olarak SPIEF’te uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla toplantılar düzenliyor. Geçen yılki toplantıya Reuters, Kyodo, AP, DPA, EFE ve AFP temsilcileri katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rusyadan-g7-zirvesi-degerlendirmesi-baslica-sonuc-yaptirimlarin-verdigi-zararin-itirafi-oldu-1097082173.html
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rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, haber ajansı
rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), vladimir putin, haber ajansı
Putin, SPIEF kapsamında uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla görüşecek
12:17 17.06.2025 (güncellendi: 12:24 17.06.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) sırasında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla bir araya geleceği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Vladimir Putin’in 18-21 Haziran'da gerçekleştirilecek SPIEF kapsamında, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkanlarıyla görüşeceğini bildirdi.
Peskov, bu yıl uluslararası haber ajanslarının temsilcileriyle bir toplantı yapılıp yapılmayacağı sorusuna, "Evet" dedi.
Putin geleneksel olarak SPIEF’te uluslararası haber ajanslarının başkanlarıyla toplantılar düzenliyor. Geçen yılki toplantıya Reuters, Kyodo, AP, DPA, EFE ve AFP temsilcileri katılmıştı.