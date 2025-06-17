https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/rus-buyukelci-yardimcisi-ustinov-uaek-oturumunda-irana-genis-destek-verildi-1097098056.html

Rus Büyükelçi Yardımcısı Ustinov: UAEK oturumunda İran’a geniş destek verildi

Rus Büyükelçi Yardımcısı Ustinov: UAEK oturumunda İran’a geniş destek verildi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilciliği Yardımcısı Roman Ustinov, İran’a geniş diplomatik destek verildiğini ve İsrail’in eylemlerinin... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T21:50+0300

2025-06-17T21:50+0300

2025-06-17T21:50+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

tahran

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)

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Rusya'nın Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilciliği Yardımcısı Roman Ustinov, Rusya’nın talebi üzerine Pazartesi günü düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu’nun olağanüstü oturumunda, İran’a geniş diplomatik destek verildiğini ve İsrail’in eylemlerinin kınandığını açıkladı.Ustinov açıklamasında, “Toplantının en dikkat çekici yönü, çok sayıda ülkenin İran’a verdiği güçlü diplomatik desteğin yanı sıra, İsrail’in UAEK denetimi altındaki barışçıl nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının açık şekilde kınanmasıydı.” diye belirtti.Neler olmuştu?İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması ise endişe yaratıyor.İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti. İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.

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i̇srail

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, i̇srail, tahran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek)