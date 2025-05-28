https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/muge-anli-cileden-cikti-bu-erkeklere-ne-olmus-ya-1096599540.html

Müge Anlı çileden çıktı: 'Bu erkeklere ne olmuş ya'

Müge Anlı çileden çıktı: 'Bu erkeklere ne olmuş ya'

Sputnik Türkiye

Evlilik vaadiyle 550 bin lira dolandırılan bir kadını programına konuk alan ünlü televizyoncu Müge Anlı, çiftin arasındaki görüntülü konuşmayı yayınladı. Ünlü... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T16:14+0300

2025-05-28T16:14+0300

2025-05-28T16:14+0300

yaşam

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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Evlilik vaadiyle 550 bin lira dolandırıldığını iddia eden Ümmügülsüm Gül isimli kadın ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın programına katıldı. Programdaki iddiaların ardından yayına katılan adam iddiaları kabul etmeyince ikili arasındaki görüntülü telefon görüşmesi ekrana yansıdı. Görüşmede dolandırıcı olduğu iddia edilen adamın, "Sen beni satın aldın. Artık seninim" sözleri üzerine Anlı, 'Bu erkeklere ne olmuş ya' diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu. 'Sen beni satın aldın, bana istediğini yapabilirsin'Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katılan Ümmügülsüm Gül isimli bir kadın internette tanıştığı sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle 550 bin dolandırıldığını iddia etti. Gül, "3 ata beşliği, 7 ata, 14 çeyrek, 2 gram ve 2 tane de yarım altın bozdurdum" diyerek maddi zararını anlattı. Yayına telefonla katılan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen Barış isimli adam ise iddiaları reddetti. Bunun üzerine ekrana Gül ile Barış isimli adamın görüntülü konuşma kaydı yansıdı. Konuşmada kendisini avukat olarak tanıtan Barış'ın "Sen bana 550 bin TL verdin ya, o başlık parasıydı. Artık sen bana istediğini yapabilirsin. Sen beni satın aldın. Artık seninim" sözleri Anlı'yı bile şoke etti. Bu erkeklere ne olmuş?Bu görüntülere ünlü televizyoncu Anlı, "Bu erkeklere ne olmuş ya? Nasıl bir özgüvenle bu sözleri söyleyebiliyorlar?" diyerek tepki gösterdi. Anlı'nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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