https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/marketten-dubai-cikolatasi-aldilar-icinden-cikanlar-bir-cocugu-olduruyordu-1097082488.html

Marketten Dubai çikolatası aldılar: İçinden çıkanlar bir çocuğu öldürüyordu

Marketten Dubai çikolatası aldılar: İçinden çıkanlar bir çocuğu öldürüyordu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde marketten alınan Dubai çikolatası, 6 yaşındaki çocuğun nefes alamamasına neden oldu. Annenin müdahalesiyle boğulma son anda... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T12:04+0300

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türki̇ye

dubai

çikolata

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, marketten alınan Dubai menşeli çikolata, 6 yaşındaki bir çocuğun boğazına plastik parça kaçması sonucu büyük bir paniğe yol açtı. Olay, annenin anında müdahalesi sayesinde faciaya dönüşmeden atlatıldı.Annenin soğukkanlı müdahalesi hayat kurtardıAilenin küçük çocuğu evde çikolatayı yerken aniden nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden anne hemen müdahale ederek, çocuğun ağzındaki gıdayı çıkardı. Olayın ardından çikolata incelendiğinde, içinde plastik (naylon) parçaları olduğu tespit edildi.Baba Yakup Kurttekin, işte olduğu sırada evden panik içinde arandığını belirterek, eşinin çocuğun boğazına bir şey kaçtığını ve içinden naylon parçası çıkardığını söyledi. Kurttekin, benzer olayların yaşanmaması için gıda denetimlerinin sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

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türki̇ye

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dubai, çikolata