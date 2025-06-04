https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/cilt-bakim-rutinlerinde-hindistan-cevizi-yagi-kullananlar-dikkat-fiyati-rekor-kirdi-1096777095.html

Cilt bakım rutinlerinde 'Hindistan cevizi yağı' kullananlar dikkat: Fiyatı rekor kırdı

Cilt bakım rutinlerinde 'Hindistan cevizi yağı' kullananlar dikkat: Fiyatı rekor kırdı

Sputnik Türkiye

Gıda endüstrisinde, kozmetik sektöründe ve cilt bakım rutinlerinde yaygın olarak kullanılan Hindistan cevizi yağı, fiyatıyla rekor kırdı. Dünya Bankası... 04.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-04T04:56+0300

2025-06-04T04:56+0300

2025-06-04T04:57+0300

ekonomi̇

dünya bankası

hindistan cevizi

hindistan cevizi yağı

fiyat

fiyat artışı

cilt bakımı

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Dünya Bankası verilerine göre, başta çikolata ve dondurma olmak üzere çeşitli şekerleme ürünlerinin üretiminde ve cilt bakım rutinlerinde yaygın olarak kullanılan hindistancevizi yağının dünya genelindeki fiyatı Mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.Kuruluşun verilerine göre, geçtiğimiz ay hindistancevizi yağının ortalama dünya fiyatı Nisan ayına göre yüzde 10.4 artarak, ton başına 2 bin 742 dolara yükseldi. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.Palm yağı ise aylık bazda yüzde 4.2'lik hafif bir düşüşle ton başına 2003 dolara geriledi. Buna rağmen, fiyatlar hala son birkaç ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.Hindistan cevizi yağı gıda endüstrisinde, özellikle çikolata, dondurma, kek ve bisküvi gibi şekerleme ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda cips, patlamış mısır ve diğer atıştırmalıkların kızartılmasında da kullanılabiliyor.İlaç sektöründe bu yağ besin takviyesi yapımında, kozmetik sektöründe ise cilt ve saç ürünlerinde kullanılıyor.

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