Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIİran petrol rafinerisi
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
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İran’ın küresel petrol piyasasındaki önemine dikkat çeken Lübnanlı uzman Omar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran’ın petrol sahalarının zarar görmesi halinde küresel petrol piyasası çökeceğini belirtti.
Lübnanlı siyaset ve ekonomi araştırmacısı Ayman Omar, İran ve İsrail arasındaki çatışmaları bağlamında enerji piyasasının durumunu Sputnik'e değerlendirdi.
İran’ın küresel petrol piyasasında önemli bir ekonomik konuma sahip olduğunu söyleyen Omar, bunun ilk nedeninin ülkenin Hürmüz Boğazı’ndaki jeostratejik konumuyla ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hürmüz Boğazı’ndan günde 20,5 milyon varil ham petrol, yani küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı ve 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz, yani küresel üretimin yüzde 20'si geçiyor. İkinci neden de petrol üretim hacmi ve ülkenin petrol rezervleriyle ilgili. OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisi olan İran, günde yaklaşık 3,3 milyon varil, yani dünya üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü üretiyor. Tahran ayrıca günde yaklaşık 34 milyar fit küp gaz üretiyor, yani dünya üretiminin yüzde 7'si’ni, ancak gazın tamamı yurt içinde tüketiliyor.
Bu durumun küresel petrol piyasasını etkileyerek belirsizlik yaratacak ve savaşın ölçeğine, hızına ve diğer bölgelere yayılmasına bağlı olarak birkaç olası senaryoya yol açacağını kaydeden uzman, senaryoları şöyle sıraladı:
İlk senaryo
Hürmüz Boğazı ve İran petrol sahaları etkilenmez ve üretim (kısmen de olsa) devam ederse, özellikle OPEC ülkeleri olası açıkları telafi ederse, petrol fiyatı küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkilemeden belirli sınırlar içinde dalgalanacak.
İkinci senaryo
Boğaz açık kalır ancak İran'ın petrol sahaları savaştan zarar görürse, bu durum dünya petrol piyasasında ciddi bir dengesizliğe ve fiyatlarda sürekli bir artışa neden olacak. Dengenin yeniden sağlanması zaman alacak ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin üretimlerini arttırmalarını gerektirecek.
En tehlikeli senaryo
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde küresel petrol piyasası çökecek. Bunun sonuçları Çin gibi ülkeler ve bir bütün olarak küresel ekonomi için son derece ağır olacak. Suudi ve BAE’nin boru hatları gibi alternatif güzergahlar kayıpları telafi edemeyecek.
En kötü senaryoda, Avrupa ve Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore de dahil Doğu Asya ülkelerinin ekonomileri en çok etkilenenler olacağını vurgulayan Omar, “Ayrıca Ürdün ve Mısır, İsrail gazına olan bağımlılıkları nedeniyle bölgedeki en kırılgan ülkeler olacak. Gaz sahalarındaki (Tamar, Karish ve Leviathan) üretimin durması halinde İsrail'in kendisi de zarar görecek” diye ekledi.