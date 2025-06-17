Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İsrail-İran çatışması dördüncü gününde: Hangi ülke kimi destekliyor?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem üretme zamanı gelen 30 fay
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avrupa Taşımacılık ve Çevre Federasyonu Raporu: Yüksek kaputlu araçlar sürücü görüşünü kısıtlıyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Padişahla kayıkçının şifreli sohbeti
14:06
4 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın taçsız kralı
14:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Uzaya giden ilk kadın: Valentina Tereşkova
15:09
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
ABD, İsrail-İran çatışmasına dahil olur mu?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Divan’dan günümüze uzanan kırılmaz bağlar’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İsrail’in ‘demir kubbesini’ delen İran füzeleri
18:14
4 dk
OZEL HABER
ABD'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisinin tüm detayları
18:48
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Manisa'nın yeni belediye başkanı belli oldu: Besim Dutlulu göreve geldi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/lubnanli-uzman-israil-iran-catismasinin-enerji-piyasalarina-etkisini-degerlendirdi-tum-dunya-1097075343.html
Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’
Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’
Sputnik Türkiye
İran’ın küresel petrol piyasasındaki önemine dikkat çeken Lübnanlı uzman Omar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran’ın petrol sahalarının zarar görmesi... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T07:56+0300
2025-06-17T07:52+0300
dünya
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
hürmüz boğazı
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084210129_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_3cfebd0534505bfd4682eafa4d8befb1.jpg
Lübnanlı siyaset ve ekonomi araştırmacısı Ayman Omar, İran ve İsrail arasındaki çatışmaları bağlamında enerji piyasasının durumunu Sputnik'e değerlendirdi.İran’ın küresel petrol piyasasında önemli bir ekonomik konuma sahip olduğunu söyleyen Omar, bunun ilk nedeninin ülkenin Hürmüz Boğazı’ndaki jeostratejik konumuyla ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumun küresel petrol piyasasını etkileyerek belirsizlik yaratacak ve savaşın ölçeğine, hızına ve diğer bölgelere yayılmasına bağlı olarak birkaç olası senaryoya yol açacağını kaydeden uzman, senaryoları şöyle sıraladı:İlk senaryoİkinci senaryoEn tehlikeli senaryoEn kötü senaryoda, Avrupa ve Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore de dahil Doğu Asya ülkelerinin ekonomileri en çok etkilenenler olacağını vurgulayan Omar, “Ayrıca Ürdün ve Mısır, İsrail gazına olan bağımlılıkları nedeniyle bölgedeki en kırılgan ülkeler olacak. Gaz sahalarındaki (Tamar, Karish ve Leviathan) üretimin durması halinde İsrail'in kendisi de zarar görecek” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/ukrayna-ilk-adimi-atti-abdyle-maden-anlasmasi-hayata-geciriliyor-1097074865.html
i̇ran
i̇srail
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1a/1084210129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3af77e303d525f7a67e7dbb8c8badf5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, hürmüz boğazı, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, hürmüz boğazı, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)

Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’

07:56 17.06.2025
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRIİran petrol rafinerisi
İran petrol rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
© AFP 2023 / BEHROUZ MEHRI
Abone ol
İran’ın küresel petrol piyasasındaki önemine dikkat çeken Lübnanlı uzman Omar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran’ın petrol sahalarının zarar görmesi halinde küresel petrol piyasası çökeceğini belirtti.
Lübnanlı siyaset ve ekonomi araştırmacısı Ayman Omar, İran ve İsrail arasındaki çatışmaları bağlamında enerji piyasasının durumunu Sputnik'e değerlendirdi.
İran’ın küresel petrol piyasasında önemli bir ekonomik konuma sahip olduğunu söyleyen Omar, bunun ilk nedeninin ülkenin Hürmüz Boğazı’ndaki jeostratejik konumuyla ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Hürmüz Boğazı’ndan günde 20,5 milyon varil ham petrol, yani küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ı ve 80 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz, yani küresel üretimin yüzde 20'si geçiyor. İkinci neden de petrol üretim hacmi ve ülkenin petrol rezervleriyle ilgili. OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisi olan İran, günde yaklaşık 3,3 milyon varil, yani dünya üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü üretiyor. Tahran ayrıca günde yaklaşık 34 milyar fit küp gaz üretiyor, yani dünya üretiminin yüzde 7'si’ni, ancak gazın tamamı yurt içinde tüketiliyor.
Bu durumun küresel petrol piyasasını etkileyerek belirsizlik yaratacak ve savaşın ölçeğine, hızına ve diğer bölgelere yayılmasına bağlı olarak birkaç olası senaryoya yol açacağını kaydeden uzman, senaryoları şöyle sıraladı:

İlk senaryo

Hürmüz Boğazı ve İran petrol sahaları etkilenmez ve üretim (kısmen de olsa) devam ederse, özellikle OPEC ülkeleri olası açıkları telafi ederse, petrol fiyatı küresel ekonomiyi önemli ölçüde etkilemeden belirli sınırlar içinde dalgalanacak.

İkinci senaryo

Boğaz açık kalır ancak İran'ın petrol sahaları savaştan zarar görürse, bu durum dünya petrol piyasasında ciddi bir dengesizliğe ve fiyatlarda sürekli bir artışa neden olacak. Dengenin yeniden sağlanması zaman alacak ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin üretimlerini arttırmalarını gerektirecek.

En tehlikeli senaryo

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması halinde küresel petrol piyasası çökecek. Bunun sonuçları Çin gibi ülkeler ve bir bütün olarak küresel ekonomi için son derece ağır olacak. Suudi ve BAE’nin boru hatları gibi alternatif güzergahlar kayıpları telafi edemeyecek.
En kötü senaryoda, Avrupa ve Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore de dahil Doğu Asya ülkelerinin ekonomileri en çok etkilenenler olacağını vurgulayan Omar, “Ayrıca Ürdün ve Mısır, İsrail gazına olan bağımlılıkları nedeniyle bölgedeki en kırılgan ülkeler olacak. Gaz sahalarındaki (Tamar, Karish ve Leviathan) üretimin durması halinde İsrail'in kendisi de zarar görecek” diye ekledi.
Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2025
DÜNYA
Ukrayna ilk adımı attı: ABD’yle maden anlaşması hayata geçiriliyor
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала