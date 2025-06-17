https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/lubnanli-uzman-israil-iran-catismasinin-enerji-piyasalarina-etkisini-degerlendirdi-tum-dunya-1097075343.html

Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’

Lübnanlı uzman İsrail-İran çatışmasının enerji piyasalarına etkisini değerlendirdi: ‘Tüm dünya etkilenir’

Sputnik Türkiye

İran’ın küresel petrol piyasasındaki önemine dikkat çeken Lübnanlı uzman Omar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve İran’ın petrol sahalarının zarar görmesi... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T07:56+0300

2025-06-17T07:56+0300

2025-06-17T07:52+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

hürmüz boğazı

petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)

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Lübnanlı siyaset ve ekonomi araştırmacısı Ayman Omar, İran ve İsrail arasındaki çatışmaları bağlamında enerji piyasasının durumunu Sputnik'e değerlendirdi.İran’ın küresel petrol piyasasında önemli bir ekonomik konuma sahip olduğunu söyleyen Omar, bunun ilk nedeninin ülkenin Hürmüz Boğazı’ndaki jeostratejik konumuyla ilgili olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumun küresel petrol piyasasını etkileyerek belirsizlik yaratacak ve savaşın ölçeğine, hızına ve diğer bölgelere yayılmasına bağlı olarak birkaç olası senaryoya yol açacağını kaydeden uzman, senaryoları şöyle sıraladı:İlk senaryoİkinci senaryoEn tehlikeli senaryoEn kötü senaryoda, Avrupa ve Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore de dahil Doğu Asya ülkelerinin ekonomileri en çok etkilenenler olacağını vurgulayan Omar, “Ayrıca Ürdün ve Mısır, İsrail gazına olan bağımlılıkları nedeniyle bölgedeki en kırılgan ülkeler olacak. Gaz sahalarındaki (Tamar, Karish ve Leviathan) üretimin durması halinde İsrail'in kendisi de zarar görecek” diye ekledi.

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i̇ran

i̇srail

hürmüz boğazı

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, i̇srail, hürmüz boğazı, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)