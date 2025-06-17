https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kuzey-kore-kursk-bolgesine-istihkam-birlikleri-ile-askeri-insaatci-gonderecek-1097089132.html

Kuzey Kore Kursk Bölgesi’ne istihkam birlikleri ile askeri inşaatçı gönderecek

Kuzey Kore Kursk Bölgesi’ne istihkam birlikleri ile askeri inşaatçı gönderecek

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim'in Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesi için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000... 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T14:33+0300

2025-06-17T14:33+0300

2025-06-17T14:33+0300

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şoygu

sergey şoygu

kuzey kore

pyongyang

kim jong-un

kuzey kore lideri kim jong un

rusya güvenlik konseyi

kursk

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesine yardım etmeleri için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000 kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini belirtti..Çalışma ziyareti için Pyongyang'a giden Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kuzey Kore tarafıyla yapılan görüşmede en çok güvenlik konularına vurgu yapıldığına dikkat çeken Şoygu, ayrıca Rusya ile Kuzey Kore arasında 30 yıldır yapılmayan uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını umduğunu ifade etti.Şoygu, "Kore tarafıyla karşılıklı ilgi duyulan birçok konuda temaslara devam edilecek. İkili ilişkilerin potansiyeli muazzam" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/talimat-putinden-soygu-kimle-gorusmek-uzere-sene-basindan-beri-ucuncu-kez-kuzey-korede-1097080196.html

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