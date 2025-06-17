https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kuzey-kore-kursk-bolgesine-istihkam-birlikleri-ile-askeri-insaatci-gonderecek-1097089132.html
Kuzey Kore Kursk Bölgesi’ne istihkam birlikleri ile askeri inşaatçı gönderecek
Kuzey Kore Kursk Bölgesi’ne istihkam birlikleri ile askeri inşaatçı gönderecek
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim'in Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesi için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000... 17.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-17T14:33+0300
2025-06-17T14:33+0300
2025-06-17T14:33+0300
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kuzey kore lideri kim jong un
rusya güvenlik konseyi
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesine yardım etmeleri için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000 kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini belirtti..Çalışma ziyareti için Pyongyang'a giden Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kuzey Kore tarafıyla yapılan görüşmede en çok güvenlik konularına vurgu yapıldığına dikkat çeken Şoygu, ayrıca Rusya ile Kuzey Kore arasında 30 yıldır yapılmayan uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını umduğunu ifade etti.Şoygu, "Kore tarafıyla karşılıklı ilgi duyulan birçok konuda temaslara devam edilecek. İkili ilişkilerin potansiyeli muazzam" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/talimat-putinden-soygu-kimle-gorusmek-uzere-sene-basindan-beri-ucuncu-kez-kuzey-korede-1097080196.html
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rusya, şoygu, sergey şoygu, kuzey kore, pyongyang, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya güvenlik konseyi, kursk, kore
rusya, şoygu, sergey şoygu, kuzey kore, pyongyang, kim jong-un, kuzey kore lideri kim jong un, rusya güvenlik konseyi, kursk, kore
Kuzey Kore Kursk Bölgesi’ne istihkam birlikleri ile askeri inşaatçı gönderecek
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim'in Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesi için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000 askeri inşaatçı göndermeye karar verdiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Kursk Bölgesi’nin yeniden inşa edilmesine yardım etmeleri için Rusya'ya 1.000 kişilik istihkam birliği ve 5.000 kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini belirtti..
Çalışma ziyareti için Pyongyang'a giden Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kuzey Kore tarafıyla yapılan görüşmede en çok güvenlik konularına vurgu yapıldığına dikkat çeken Şoygu, ayrıca Rusya ile Kuzey Kore arasında 30 yıldır yapılmayan uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını umduğunu ifade etti.
Şoygu, "Kore tarafıyla karşılıklı ilgi duyulan birçok konuda temaslara devam edilecek. İkili ilişkilerin potansiyeli muazzam" ifadelerini kullandı.