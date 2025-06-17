https://anlatilaninotesi.com.tr/20250617/kremlin-israilin-bariscil-yola-girme-istegi-yok-1097089509.html

Kremlin: İsrail'in barışçıl yola girme isteği yok

Kremlin: İsrail'in barışçıl yola girme isteği yok

Sputnik Türkiye

İsrail ve İran'a azami itidal çağrısında bulunan Peskov, İsrail'in barışçıl çözüme niyetli olmadığını vurguladı. 17.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-17T14:47+0300

2025-06-17T14:47+0300

2025-06-17T14:47+0300

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Ortadoğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'de İran'la yaşanan tırmanmada barışçıl yola girme isteği görmediklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın İsrail ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu açıkladığını anımsatan Peskov, "Şu anda en azından İsrail tarafında arabuluculuk hizmetlerine başvurma ve barışçıl çözüm yoluna girme konusunda isteksizlik görüyoruz. Bizim tespitimiz bu yönde" dedi.'Moskova, barışçıl çözüm yoluna girmek için tarafları azami itidale çağırıyor' Peskov'un açıklamasındaki satır başları şöyle: 📌 İsrail-İran gerilimi 🔴Trump ve Netanyahu'nun İran'la ilgili demeçlerine bakıldığında Ortadoğu'daki durum endişe verici 🔴Moskova, barışçıl çözüm yoluna girmek için tarafları azami itidale çağırıyor 🔴Tahran Büyükelçiliğimiz, Rusların İran'dan tahliyesi konusunda önemli bir koordinasyon çalışması yürütüyor 🔴İran'dan ayrılmak isteyen tüm Ruslar için tahliye imkanı sağlanıyor 🎙Azerbaycan'a tahliye konusundaki destekleri için minnettarız 📌Ukrayna krizi 🔴Rusya, İstanbul'da verdiği tüm sözleri eksiksiz olarak yerine getirdi 🔴Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın devam edeceği olası tarih hakkında bir anlaşmaya varmanın zamanı gelecek 📌G7'deki gelişmeler 🔴G7 artık pratik değerini yitirdi, oldukça donuk ve oldukça faydasız görünüyor 🔴Rusya'nın G8'den çıkarılmasını hata olarak gören Trump'la aynı görüşteyiz

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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, rusya, g7, kremlin, g8, dmitriy peskov, vladimir putin